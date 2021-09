Take-Two poursuit l’équipe qui a procédé à l’ingénierie inverse du code source de GTA 3 et Vice City

La société mère de Rockstar, Take-Two, poursuit en justice les développeurs qui ont procédé à l’ingénierie inverse du code source de Grand Theft Auto 3 et de Vice City.

Comme l’a repéré GI.biz, le géant de l’édition a déposé une plainte auprès de la division de San Francisco du district nord de Californie contre l’équipe de 14 personnes du monde entier, dont neuf dont l’identité est actuellement inconnue.

Le problème de Take-Two avec ce groupe réside dans les allégations selon lesquelles il aurait non seulement procédé à une ingénierie inverse du code source – surnommé re3 et reVC – pour les délits susmentionnés, mais également « cherché illégalement à copier, adapter et distribuer » ceci au Publique.

Ces projets sont hébergés dans des référentiels sur Github.com de Microsoft, que la société mère de Rockstar a tenté de supprimer via des demandes DMCA. Une partie de l’équipe impliquée dans les travaux d’ingénierie inverse a soumis des avis de contestation à ces grèves, affirmant que “le retrait des référentiels était erroné ou non légitime”.

Comme la plupart des géants de la scène de l’édition de jeux, Take-Two est assez litigieux en ce qui concerne son IP. Plus tôt cette année, la société a supprimé le site de triche de Grand Theft Auto, LunaCheats.

