Take-Two, producteur de GTA V, rachète Zynga pour 11.200 millions d’euros et devient également un géant des jeux mobiles | Industrie

Aujourd’hui, l’une des acquisitions les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo a été annoncée.

Take-two se lance à l’assaut du marché du jeu mobile et social, renforçant ainsi son leadership commercial qu’il détient déjà sur le marché du jeu sur PC et des consoles vidéo.

Aujourd’hui, il a été révélé que Take-Two a racheté Zynga pour 11,2 milliards d’euros, un montant très important qui montre l’intérêt de cette entreprise pour le marché social.

Est l’une des plus grandes opérations économiques de l’industrie du jeu vidéo. Que représente cette acquisition ?

Prendre deux est l’une des plus importantes sociétés de production de jeux vidéo. Il possède des sociétés comme Rockstar Games, 2K Games ou Firaxis, qui ont créé des jeux qui se sont vendus des centaines de millions d’exemplaires.

les sagas Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K, Civilisation, Borderlands, Bioshock, et bien d’autres, appartiennent à cette société.

Zynga, pour sa part, s’est spécialisé dans jeux sociaux pour mobile et navigateur, dont beaucoup fonctionnent au sein de la plate-forme Facebook.

Son plus grand succès est la saga FarmVille, mais il a dans son catalogue des dizaines de jeux sociaux basés sur les micropaiements, dont un casino Game of Thrones, des titres Harry Potter ou le populaire Words with Friends 2.

Take Two est l’une des sociétés les plus vendues sur PC et consoles, et avec l’acquisition de Zynga assure une position privilégiée également sur le marché des médias mobiles et sociaux.

Il devient ainsi l’une des rares sociétés de jeux vidéo qui contrôle les deux secteurs, quelque chose qui n’est pas trop commun.

Des entreprises comme Sony, EA, Nintendo et les autres n’ont pas réussi à se tailler une niche notable dans les jeux mobiles, pas plus que la plupart des entreprises mobiles sur PC ou consoles.