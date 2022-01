Take-Two rachète Zynga pour 12,7 milliards de dollars

Take-Two, l’éditeur derrière Grand Theft Auto, vient d’acheter le développeur mobile Zynga dans ce qui pourrait être la plus grosse acquisition de jeux vidéo de tous les temps.

Selon le communiqué de presse officiel, Take-Two va acquérir toutes les actions en circulation de Zynga pour environ 12,7 milliards de dollars. Bien que plutôt qu’un rachat complet, les actionnaires de Zynga recevront 3,5 milliards de dollars en espèces ainsi que 6,36 milliards de dollars en actions ordinaires de Take-Two.

À titre de comparaison, cela éclipse l’acquisition par Microsoft de Bethesda Game Works, qui s’est chiffrée à 7,5 milliards de dollars. Avant cela, le plus gros achat de jeux vidéo de tous les temps était Tencent achetant le développeur mobile de Clash of Clans Supercell pour 8,6 milliards de dollars.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre transaction transformatrice avec Zynga, qui diversifie considérablement nos activités et établit notre position de leader dans le domaine du mobile, le segment à la croissance la plus rapide de l’industrie du divertissement interactif », a déclaré Zelnick. « Cette combinaison stratégique rassemble nos meilleures franchises de consoles et de PC, avec une plate-forme de publication mobile diversifiée et leader sur le marché qui a une riche histoire d’innovation et de créativité. »

Zynga est le plus connu en tant que créateur de Farmville, ce phénomène basé sur un navigateur auquel tout le monde jouait souvent sur Facebook. Ainsi, Grand Theft Auto et Farmville appartiennent désormais à la même société mère. C’est drôle comme ces choses se passent.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.