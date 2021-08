Take-Two réagit aux services d’abonnement de type Game Pass

in

Une fois de plus, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a réagi à la situation financière entourant les services d’abonnement comme Game Pass. Ses points de vue restent inchangés : les services d’abonnement ont un sens pour les jeux de catalogue, mais pas pour les nouveaux. C’est un point sur lequel il insiste depuis des années déjà. Il se demande également s’il est possible pour tout le monde dans la chaîne – développeurs, éditeurs et consommateurs – de s’en sortir.

“Nos points de vue restent inchangés. Nous pensons qu’un modèle d’abonnement peut avoir du sens pour les titres de catalogue approfondi. Mais cela n’a pas vraiment de sens pour les titres de première ligne. Pour qu’un modèle commercial ait du sens dans le secteur du divertissement, il doit fonctionner pour les créateurs du divertissement ainsi que les consommateurs du divertissement. Je pense que le catalogue peut avoir du sens pour les éditeurs, cela peut avoir du sens pour les consommateurs qui sont avides, qui veulent vraiment accéder à beaucoup de produits. Mais si vous vous lancez dans produit de première ligne, alors les aspects économiques sont beaucoup plus difficiles à comprendre », a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Take-Two.

Zelnick a observé que les « modèles de consommation » pour un service de streaming comme Netflix – qui propose un divertissement linéaire (pour l’instant du moins) – sont différents du divertissement interactif.

« Les consommateurs impliqués dans le divertissement interactif ont des modes de consommation différents de ceux impliqués dans le divertissement linéaire. Les consommateurs de divertissement linéaire consomment environ 150 heures de programmation par mois. Cela représente probablement bien plus de 100 titres différents. Dans le cas du divertissement interactif, les consommateurs consomment quelque chose comme 45 heures par mois, et cela peut être un, deux, trois, quatre titres. Mais ce n’est certainement pas 100 titres. Donc, du point de vue du consommateur, il n’est pas clair qu’un modèle d’abonnement ait vraiment du sens, pour la plupart des consommateurs », a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, cependant, Zelnick a déclaré qu’il n’était marié à aucune idée.

« Cela reste à voir. Nous avons l’esprit ouvert. Nous avons mis à disposition des titres de catalogue pour des services d’abonnement. Très occasionnellement, nous avons également mis à disposition des titres de première ligne. Mais nous voyons cela plus comme une offre de catalogue que comme une offre de première ligne, ” il a dit.

Un exemple très médiatisé d’un titre développé par Rockstar Games qui est entré dans un service d’abonnement est Grand Theft Auto V. Il a été ajouté puis supprimé du Xbox Game Pass à l’origine, et la même chose se reproduit. Il est prévu de le retirer à nouveau du service très bientôt.

