Take-Two, société mère de GTA, acquiert le fabricant de FarmVille Zynga pour 12,7 milliards de dollars

Take-Two Interactive apporte la société de jeux mobiles Zynga dans le pli.

L’acquisition vaut 12,7 milliards de dollars et la société achète le développeur FarmVille avec des liquidités et des actions.

Il a été annoncé que la société achèterait toutes les actions de Zynga à 9,86 $ pièce, ce qui a fait grimper les actions de Zynga de 40 % et celles de Take-Two de 13 %.

Cette combinaison unifie deux sociétés de divertissement interactif assez importantes, car toutes deux ont créé et développé des franchises populaires. Les labels de Take-Two sont bien connus, tandis que le portefeuille de Zynga comprend des titres mobiles populaires tels que FarmVille, Golf Rival, Harry Potter: Puzzles & Spells, Words With Friends et Zynga Poker, entre autres.

Zynga a récemment sorti FarmVille 3, la troisième sortie depuis la sortie initiale de la franchise en 2009. Le premier jeu a été initialement publié sur Facebook et a été un énorme succès auprès des utilisateurs des réseaux sociaux.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre transaction transformatrice avec Zynga, qui diversifie considérablement nos activités et établit notre position de leader dans le domaine du mobile, le segment à la croissance la plus rapide de l’industrie du divertissement interactif », a déclaré Strauss Zelnick, président et PDG de Take-Two.

« Cette combinaison stratégique rassemble nos meilleures franchises de consoles et de PC, avec une plate-forme de publication mobile diversifiée et leader sur le marché qui a une riche histoire d’innovation et de créativité. Zynga a également une équipe très talentueuse et profondément expérimentée, et nous sommes impatients de les accueillir dans la famille Take-Two dans les mois à venir.

Take-Two a déclaré qu’il s’attend à ce que l’accord aide à la création de nouveaux jeux mobiles pour de nombreuses franchises emblématiques du portefeuille de la société ainsi que de nouvelles expériences multiplateformes pour bon nombre de ces propriétés. Les près de 3 000 employés de Zynga aideront Take-Two à « accélérer cette initiative stratégique » et à introduire ses propriétés intellectuelles sur le mobile, qu’il appelle la « plate-forme à la croissance la plus rapide du secteur ».