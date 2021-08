Take-Two, société mère de GTA, répond au procès “Frat Boy” d’Activision Blizzard

Dans le cadre du rapport sur les résultats de Take-Two lundi, le PDG de l’éditeur a répondu à la situation entourant Activision Blizzard et au procès concernant le harcèlement sexuel et la discrimination à l’égard des femmes au sein de la société Call of Duty et World of Warcraft.

Strauss Zelnick l’a dit simplement : “Nous ne tolérerons pas le harcèlement, la discrimination ou le mauvais comportement de quelque nature que ce soit. Nous ne l’avons jamais fait.”

Il a ajouté que les nouvelles recrues chez Take-Two prennent connaissance des politiques de l’entreprise en matière de harcèlement et de discrimination lorsqu’elles sont engagées, et que chaque nouvel employé doit signer des documents attestant de sa compréhension de ces politiques et pratiques. De plus, les nouvelles recrues doivent suivre une formation anti-harcèlement, puis deux fois par an par la suite.

“Et nous expliquons clairement par le biais de la formation et de nos politiques que si quelqu’un rencontre un contact inapproprié, il existe plusieurs moyens de le signaler, et il ne fera jamais l’objet de représailles pour cela”, a-t-il déclaré. « Ces options incluent la chaîne de gestion, toute personne travaillant dans les RH, une plainte anonyme par téléphone ou en ligne, via une hotline tierce et des rapports sur le site Web. Take-Two a un directeur de la diversité et de l’inclusion, et cette mission comprend le développement, l’exécution, et leader mondial [diversity and inclusion] stratégie et qui soutient nos objectifs commerciaux.

“Nous avons également plusieurs groupes de ressources d’employés au sein de l’entreprise et nous avons de plus en plus de croissance tout le temps, ce qui nous donne à tous un frisson. C’est donc ce que nous faisons très spécifiquement”, a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, Zelnick s’est dit satisfait de la façon dont Take-Two en tant qu’entreprise fonctionne en ce qui concerne ces politiques, mais il a reconnu que l’entreprise peut faire mieux.

“Est-ce que nous pouvons faire plus? J’en suis certain. Avons-nous l’impression d’être dans une assez bonne position? Nous sommes reconnaissants de ressentir cela en ce moment”, a-t-il déclaré.

Dans une interview avec GI.biz, Zelnick a réitéré ces points. “Nous pensons qu’en tant qu’industrie et en tant qu’entreprise, nous pouvons bien sûr faire plus”, a déclaré Zelnick. “Nous avons un conseil d’administration extrêmement diversifié dans notre entreprise, et ce depuis très longtemps. Nous sommes fiers de notre bilan, et en même temps nous ne nous reposons pas là-dessus. Nous savons qu’il y a toujours plus à faire. “

Le département californien de l’emploi et du logement équitables a lancé une action en justice contre Activision Blizzard pour des allégations de violation de l’égalité de rémunération, de discrimination sexuelle et de harcèlement sexuel, entre autres. La poursuite mentionne également que certains employés masculins “se livrent à des plaisanteries sexuelles et plaisantent ouvertement sur le viol, entre autres choses”.

Les employés d’Activision Blizzard sont sortis la semaine dernière pour protester contre la réponse de l’entreprise à l’affaire, tandis que des centaines d’employés d’Ubisoft ont écrit une lettre ouverte pour soutenir leurs collègues d’Activision Blizzard.

