Take-Two Sues Fan Project pour rendre GTA jouable sur Switch

Take-Two Interactive sort une Nintendo. Hier, l’éditeur de Grand Theft Auto a déposé une plainte dans le district nord de la Californie contre 14 programmeurs derrière le projet re3, un effort mené par des fans qui propose un code source d’ingénierie inverse pour Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto: Vice City.

Surtout, le projet re3 rend Grand Theft Auto III et Grand Theft Auto: Vice City jouables sur des plateformes où les jeux n’ont jamais été publiés, y compris la Nintendo Switch.

C’est probablement ce qui a incité Take-Two à activer son armée d’avocats chaussures blanches chez Mitchell Silberberg & Knupp, un cabinet d’avocats basé à Manhattan. Le projet Re3 existe depuis plusieurs années mais a largement échappé à un examen juridique. Mais maintenant, cela pourrait avoir un impact sur les résultats de l’entreprise.

Le mois dernier, Kotaku a annoncé que Rockstar travaillait sur une collection qui comprendrait des versions remasterisées de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas, et qu’elle arriverait sur Switch. Bien que la collection n’ait pas été officiellement révélée, des sources disent qu’elle vise une sortie plus tard cette année. Il sortira également sur PlayStation et Xbox. (Les versions PC et mobile sont prévues pour une version 2022.)

“Peut-être plus particulièrement, les défendeurs affirment que leur code source GTA dérivé permet aux joueurs d’installer et d’exécuter les jeux sur plusieurs plates-formes de jeu, y compris celles sur lesquelles les jeux n’ont jamais été publiés, comme la PlayStation Vita et la Nintendo Switch”, a déclaré Karin, avocate de MSK. G. Pagnanelli et Marc E. Mayer ont écrit dans la plainte.

Take-Two demande une injonction préliminaire – essentiellement, du jargon juridique pour une ordonnance du tribunal qui met fin à un comportement avant qu’une décision ne soit prise – et demande un procès devant jury.

Ce n’est pas la seule mesure légale que Take-Two a prise récemment contre le code non autorisé de Grand Theft Auto. Le mois dernier, la société a publié une vague de retraits DMCA pour certains des plus gros mods liés à la série. On pourrait se demander pourquoi Take-Two passe soudainement à la vitesse supérieure, mais la réponse semble assez évidente.

Les représentants de Take-Two Interactive n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.