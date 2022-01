Take-Two toujours intéressé par des acquisitions après un accord de 12,7 milliards de dollars avec Zynga

Le géant américain de l’édition Take-Two a déclaré qu’il souhaitait toujours acheter plus d’entreprises à la suite de son acquisition record de la société Farmville Zynga.

S’adressant aux investisseurs à propos de cet accord – tel que rapporté par VGC – le PDG Strauss Zelnick (photo) a déclaré que son entreprise recherchait toujours les mêmes choses qu’elle l’a toujours été – la propriété intellectuelle et le talent. La société a payé un record de 12,7 milliards de dollars pour Zynga, une prime de 64% sur le cours de son action avant la transaction.

« En ce qui concerne votre question concernant les acquisitions en cours, c’est toujours quelque chose qui va nous intéresser », a-t-il déclaré.

« Nous allons clôturer cette transaction avec un bilan de type forteresse, avec très peu de dette nette. Nous prévoyons être en situation de trésorerie nette d’ici quelques années, d’ici l’exercice 24 [the business year ending March 31, 2024].

«Nous prévoyons de générer des flux de trésorerie positifs sur une base continue dès la clôture de la transaction et nous nous attendons à ce que la transaction soit relutive, nous serons donc en position de force pour continuer à acquérir.

« Et notre approche de l’acquisition reste la même, c’est-à-dire que nous recherchons de grandes équipes, une excellente propriété intellectuelle et des transactions relutives. Cette transaction, par exemple, devrait être relutive à sa clôture. »

