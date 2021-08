Take-Two travaille sur trois remasters/remakes non annoncés

Par Sherif Saed

9 août 2021 09:12 GMT

Take-Two a trois autres remasters/remakes en préparation.

Dans une présentation générale qui suit Prendre deuxLes résultats du premier trimestre de l’année fiscale révèlent pour l’exercice 2022, l’éditeur a partagé quelques faits saillants généraux sur son pipeline au cours des deux prochains exercices.

Take-Two classe généralement ses projets dans l’une des quatre catégories suivantes : Immersive Core, Indie, Mobile et New Iterations of Previously Release Titles. Le dernier de ceux-ci fait référence à tous les ports de développement de jeux existants et aux remasters de titres plus anciens.

Take-Two en a six en préparation, selon les diapositives [PDF]. Le prochain remaster de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S est inclus, ainsi que la version autonome de GTA Online. Ensuite, il y a le programme spatial Kerbal.

Au-delà de cela, il existe trois projets non spécifiés que Take-Two considère comme des remasters/remakes. L’éditeur ne dit pas quel label sera responsable de ces jeux. Take-Two possède 2K Games, Rockstar et Private Division. À l’exception de Private Division, l’un ou l’autre des deux labels pourrait travailler sur des remasters ou des rééditions de leurs jeux.

Tout le monde, bien sûr, aime imaginer Rockstar travailler à amener ses jeux GTA classiques sur des systèmes modernes, en les améliorant d’une manière ou d’une autre. Mais rien n’a été annoncé sur ce front, et Rockstar ne fait généralement pas de remakes ou de remasters, à l’exception de ses titres les plus récents/joués activement comme GTA 5.

Ailleurs dans le même appel de résultats, Take-Two a révélé qu’il annonçait un nouveau jeu ce mois-ci, censé être le projet Marvel XCOM de Firaxis.

