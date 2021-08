Takefusa Kubo rejoint le Real Majorque en prêt du Real Madrid

Le Real Majorque a officiellement annoncé la signature de Takefusa Kubo pour un prêt d’une saison du Real Madrid. L’international japonais a fait ses débuts européens lors de son premier prêt avec le club.

Takefusa Kubo rejoint le Real Majorque en prêt jusqu’à la fin de la saison

Quatrième sort de prêt successif pour Kubo

Cette décision voit Kubo revenir à Majorque en prêt pour la deuxième fois de sa carrière. Il avait passé la saison 2019/20 en prêt avec Los Piratas. Il s’agit du quatrième prêt consécutif pour l’ailier qui a rejoint le Real Madrid en 2019.

Kubo est l’un des plus grands espoirs du football mondial. Il était un habitué de l’équipe première de Majorque lors de son premier passage avec le club. Il a fait 36 ​​apparitions, dont 24 départs, toutes compétitions confondues au cours de la saison 2019/20. Il était le troisième plus grand créateur d’apparitions pour Los Piratas et a terminé la saison avec quatre buts et cinq passes décisives. Malgré les performances impressionnantes de Kubo, le Real Majorque n’a pas réussi à éviter la relégation cette saison.

Une saison difficile à venir pour le Real Madrid

Après 16 ans, le Real Madrid entamera une nouvelle saison sans Sergio Ramos. Pour ne rien arranger, son partenaire défensif Raphael Varane a également quitté le club, rejoignant Manchester United. Avant le début de la nouvelle saison, le Real Madrid était à la recherche d’un nouveau duo défensif central. La fin de la saison dernière a également vu l’icône du club Zinedine Zidane quitter le club.

En revanche, leurs rivaux interurbains, l’Atletico Madrid, se sont renforcés avant la nouvelle saison. Les champions en titre ont ajouté le vainqueur de la Copa America Rodrigo De Paul de l’Udinese pour améliorer leur milieu de terrain. Los Rojiblancos devraient également signer une ou deux signatures avant la fin de l’été.

Le Real Madrid, en revanche, n’a ajouté que David Alaba à son équipe. Leur poursuite de Kylian Mbappe a vu Perez négliger plusieurs autres ajouts clés à l’équipe. L’approche a handicapé le nouveau manager Carlo Ancelotti.

Photo principale

Intégrer à partir de .