Takefusa Kubo sort du banc lors du match nul 1 – 1 de Majorque avec le Real Betis

« Prenez Kubo ! Prenez Kubo ! Prenez Kubo ! »

Ce sont les chants que le joueur prêté du Real Madrid a rencontrés à Majorque aujourd’hui, alors que les fans du stade Iberostar ont accueilli Takefusa Kubo dans leur équipe.

Kubo est entré en jeu à la 61e minute. Alors qu’il approchait de la ligne de touche, Majorque menait 1 – 0, mais au moment où il entra sur le terrain, le score était de 1 – 1. Le Real Betis marqua sur un corner avant le remplacement.

L’égaliseur a quelque peu changé la dynamique du jeu. Dans l’état initial des choses, Kubo serait entré sur le terrain dans un jeu plus ouvert, où le Betis – vulnérable défensivement tout le match – aurait laissé encore plus d’espace en transition alors qu’il poursuivait le match.

Hélas, Kubo avait l’air vif en entrant, même s’il n’a pas beaucoup touché le ballon. Quand il l’a fait, il a cherché à casser les lignes et a même remporté quelques coups francs, dont il s’est tiré et a franchi la barre.

Kubo n’a eu que 13 touches dans le tirage d’aujourd’hui et a joué un rôle plus central. Il faisait partie d’un double sous-marin, où lui et l’hiver gauche Amath Ndiaye ont remplacé l’attaquant Angel et le milieu de terrain central droit et l’ailier gauche Salva Sevilla. Ndiaye est passé sur l’aile gauche et Kubo a joué plus au centre. Bien que Kubo ait vu sa position évoluer vers un rôle de 10 en itinérance libre au fur et à mesure que la mi-temps passait et que l’entraîneur-chef Luis Garcia a fait plus de remplaçants.

Au total, un début de saison prometteur pour Majorque qui a fait un très bon match, et pour Kubo, qui s’intègre déjà dans l’équipe.

