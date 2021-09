Taker collecte pour intégrer des primitives financières dans le marché du NFT

Le protocole de liquidité NFT Taker a levé 3 millions de dollars grâce au soutien d’investisseurs de confiance pour intégrer les primitives financières dans le marché dynamique, a appris Invezz dans un communiqué. En raison de la structure non fongible de la classe d’actifs, les primitives DeFi existantes sont difficiles à intégrer, ce qui entraîne d’importants problèmes de liquidité. Taker utilisera les fonds, levés lors d’un tour de table mené par Electric Capital, pour améliorer la liquidité disponible sur le marché du NFT. Parmi les autres participants figuraient DCG, Ascentive Assets, The LAO, Sfermion, Dragonfly Capital, Spartan Group et Morningstar Ventures.

La valeur NFT tombe souvent à zéro

Étant extrêmement volatile, la valeur d’un NFT tombe souvent à zéro car les acheteurs à prix raisonnable ne peuvent être trouvés. De plus, les NFT peuvent finir par être oubliés quelque part car ils sont difficiles à utiliser de manière productive après l’achat. Taker Protocol vise à résoudre le problème de liquidité le plus grave en permettant aux emprunteurs et aux prêteurs de louer et de liquider des actifs non cryptographiques. Ceux-ci incluront non seulement le NFT, mais également les actifs synthétiques, les papiers financiers, etc.

Le co-fondateur de Taker, Angel Xu, commente :

« Nous sommes absolument ravis d’accueillir autant de fonds communs de placement bien établis au sein de l’équipe. Leur participation annonce une nouvelle phase passionnante pour le protocole alors que nous cherchons à résoudre les problèmes persistants sur le marché des prêts NFT au profit des utilisateurs finaux. Cet investissement nous permettra d’optimiser davantage le règlement des actifs NFT sur plusieurs blockchains, en supprimant les barrières à l’entrée qui empêchent de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché.

Taker pour lancer la version complète du protocole

Avec les fonds levés, Taker lancera la version complète du protocole sur Ethereum (ETH/USD), Polygon (MATIC/USD), Solana (SOL/USD) et d’autres blockchains majeures. Le développement du projet sera soutenu par les principaux acteurs et participants de l’écosystème NFT. Taker DAO contient un certain nombre de sous-DAO, dont chacun gérera son propre prix minimum pour tout NFT figurant sur sa liste blanche en cas de défaut de paiement. Taker estime qu’une sélection rigoureuse des actifs NFT est le meilleur moyen de minimiser les risques pour les prêteurs.

Maria Shen, associée chez Electric Capital, déclare :

« Taker Protocol utilise une approche innovante pour résoudre le plus gros problème de l’espace NFT : le manque de liquidité. Avec Taker, nous faisons un pas de plus vers le monde où n’importe qui, n’importe où, peut utiliser ses actifs NFT pour obtenir un prêt.

