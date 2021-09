Takeshi Kitano (alias Beat Takeshi) indemne après l’attaque d’une voiture

Outre le cinéma et la comédie, Beat Takeshi est également peintre. Photo : Ken Ishii (.)

Ce samedi à 23h40, heure du Japon, un homme avec une pioche a attaqué une voiture dans laquelle l’acteur et réalisateur Takeshi Kitano, mieux connu sous son nom de scène Beat Takeshi, voyageait. L’agresseur a même demandé au cinéaste de 74 ans de sortir de sa voiture. Heureusement, ni Kitano ni son chauffeur n’ont été blessés.

Selon Asahi News, l’attaque a eu lieu à la télévision du système de radiodiffusion de Tokyo après que Kitano ait terminé son émission d’information Shin Joho Seven Days Newscaster.

Le pare-brise de la voiture et la vitre du côté conducteur ont tous deux été brisés.

L’attaquant est un homme dans la quarantaine de la préfecture de Chiba, rapporte Mainichi News. Il aurait déclaré qu’il s’était senti «ignoré» en juin dernier lorsqu’il attendait Kitano, déclarant aux enquêteurs: «Je me suis mis à genoux près de la voiture et je l’ai supplié de m’aider à entrer dans le monde du spectacle, mais il m’a ignoré. “

L’homme a admis l’attaque, mais la police métropolitaine a ajouté que parfois ses commentaires n’avaient pas de sens.

La police a trouvé un couteau avec une lame de 10 centimètres en la possession de l’homme, qui a également admis avoir porté l’arme. Il a été arrêté sur place pour détention illégale d’armes, rapporte la NHK. Bien que les articles de presse ne clarifient pas le type exact de couteau, il est illégal au Japon d’en transporter certains types, y compris des lames verrouillables qui mesurent plus de 5,5 centimètres.

Kitano a fait ses débuts dans les années 1970 dans le cadre d’un duo comique appelé les Two Beats. Au cours des années 1980, Kitano est devenu l’une des plus grandes célébrités de la télévision au Japon. Cette même décennie, il est apparu dans Merry Christmas, Mr. Lawrence et a travaillé sur le jeu Famicom de 1986 Takeshi’s Challenge, considéré comme l’un des pires jeux jamais créés. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur dans Violent Cop en 1989 après que Kinji Fukasaku n’ait pas été en mesure de diriger le film. Depuis lors, il est devenu l’un des cinéastes japonais les plus acclamés à l’échelle internationale. Chez lui au Japon, il continue d’apparaître dans une variété d’émissions, de la comédie aux nouvelles.