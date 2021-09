“Takorita Meets Fries” est un roman visuel sur la découverte des frites pour la première fois

Pouvez-vous imaginer un monde sans frites ? Pouvez-vous imaginer à quel point une telle vie serait absolument épouvantable ? Eh bien, pour la pauvre princesse Takorita, c’est exactement comme ça que la vie est.

Oui, Takorita Meets Fries est un nouveau roman visuel de Ratalaika Games et Roseverte, et il fait exactement ce qu’il dit sur l’étain. Dans le jeu, la princesse Takorita est profondément insatisfaite des options de repas de son royaume sous-marin et part en voyage pour essayer de nouveaux plats. A terre, elle découvre la magie de la frite. Ne dites jamais que les jeux vidéo ne peuvent pas être profonds (frits) et significatifs.

Vous pouvez avoir un avant-goût salé et couvert de sauce du gameplay dans la vidéo ci-dessus, mais nous avons également préparé cette liste de fonctionnalités pour vous donner un peu plus d’informations :

Caractéristiques:

– Divers personnages animés.

– Interfaces animées.

– 4 parcours, 3 fins avec 1 épilogue bonus.

– Options de romance légère, y compris yuri et BL.

– Des photos de frites partout !

Oui, les “images de frites” sont répertoriées comme argument de vente. Pour être juste, nous avons un petit creux juste en écrivant ceci, donc quelque chose fonctionne définitivement.

Le jeu sera lancé sur le Switch eShop plus tard cette semaine le 1er octobre, au prix de seulement 4,99 $ / 4,99 €. Assurez-vous de nous faire savoir si celui-ci chatouille vos papilles avec un commentaire ci-dessous.