Takuma Sato pense que la patience conduira à un Yuki Tsunoda fort

L’ancien pilote de F1 Takuma Sato est convaincu que Yuki Tsunoda a tous les ingrédients pour réussir, mais il a besoin de temps pour les rassembler.

Tsunoda dispute actuellement sa saison de recrue en Formule 1 avec AlphaTauri, et après une solide performance en pré-saison, le pilote japonais a commencé la saison avec beaucoup de battage médiatique, une attention qui n’a fait qu’augmenter après une solide performance au premier tour à Bahreïn.

À partir de là, la saison de Tsunoda n’a pas démarré, plusieurs gros accidents ayant clairement ébranlé sa confiance. Il a même été envoyé vivre en Italie afin de travailler plus étroitement avec le directeur d’AlphaTauri Franz Tost.

Mais Sato, qui a couru en Formule 1 entre 2002-08, est clair qu’acquérir de l’expérience est la clé pour Tsunoda, soulignant la difficulté de sa situation.

De l’autre côté du garage AlphaTauri se trouve Pierre Gasly, qui évolue actuellement au plus haut niveau de sa carrière, ce qui, selon Sato, doit être pris en compte.

“Chacun d’entre nous a déjà bien observé la vitesse brute de Yuki, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Sato lors de son apparition sur le podcast In the Fast Lane.

« Il a une vitesse énorme, c’est un gars très rapide, mais il n’a que 21 ans.

« Nous ne devons pas oublier la situation dans laquelle il se trouve actuellement, bien sûr, il y a des pilotes débutants, Mick Schumacher est là, mais ils sont de recrue à recrue, et Yuki doit être contre l’un des jeunes les plus rapides de Pierre.

“En Formule 1, je pense que le coéquipier est le gars à affronter, mais la seule personne à juger, l’équipe sait de quoi Yuki est capable, mais de l’extérieur, il est très difficile de juger qui a le potentiel.

“Mais je pense que Yuki a un énorme potentiel pour réussir en Formule 1, il a juste besoin d’avoir plus d’expérience.”

Avant la campagne 2021, les tests de pré-saison n’ont duré que trois jours, un calendrier qui, selon Sato, est minuscule par rapport au nombre de tests qui se sont déroulés au cours de sa carrière en Formule 1.

Cela rend donc déjà plus difficile pour des pilotes comme Tsunoda de s’imposer dans la série, ce qui signifie un retour à ce thème de l’expérience étant l’atout clé qui fait actuellement défaut.

« À l’époque où j’étais en Formule 1, [there was] des tests hivernaux presque toutes les semaines, nous allions à Barcelone, Jerez, etc. », a expliqué Sato.

“Ensuite, même pendant la saison, nous devions avoir un troisième ou un pilote d’essai parce que je pense que les pilotes de course étaient tout simplement trop fatigués pour aller partout, le nombre de tours, les tests de pneus et le simple chronométrage de la voiture est probablement 10 fois supérieur à ce que Yuki en ce moment fait face.

“Il n’est donc vraiment pas juste de juger, en particulier il traverse une période assez difficile, donc je pense qu’une fois qu’il sera plus à l’aise avec l’environnement, il reprendra confiance en lui, puis fera juste quelques courses solides avant de revenir en arrière. au Japon, et puis il aura un énorme soutien comme je l’ai fait en 2002.

«Et puis il se lancera avec la vitesse, la régularité et la force.

“Il a tout, donc fondamentalement, nous devons être patients et attendre, et le soutenir.”