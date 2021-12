Lorsque Takumi Minamino a gracieusement tiré le ballon vers le bas, avant de terminer cliniquement dans le coin inférieur pour égaliser dans les arrêts de jeu contre Leicester City, cela n’a pas seulement conduit le match aux tirs au but, cela a une fois de plus confirmé qu’il avait un rôle à jouer à Anfield . Et un élément important à cela aussi.

L’ancien Red Bull Salzburg est loin de ce que nous avons vu la saison dernière. Un naufragé de Southampton timide, rarement élégant. C’est un joueur plein de confiance, d’habileté et une touche de but suffisamment prometteuse pour laisser les fans de Liverpool vouloir toujours en voir plus. Plus important encore, c’est un joueur fiable ; quelqu’un vers qui Jurgen Klopp peut se tourner lorsque Mohamed Salah et Sadio Mane font leurs adieux pour échanger Anfield contre la Coupe d’Afrique des Nations.

Takumi Minamino a enfin trouvé sa place à Liverpool

Prêt à combler le vide de Mane et Salah

Les chaussures de Sadio Mane et Mohamed Salah sont si difficiles à remplir qu’il faudra une collection de joueurs pour le faire pendant la CAN, et cela inclut Minamino. Lui, aux côtés de Diogo Jota, Divock Origi et Roberto Firmino doivent temporairement prendre en charge la ligne avant, pendant que les commandants sont en service.

Si vous demandiez à un fan de Liverpool au début de la saison sur qui il pensait pouvoir compter pendant la CAN, Minamino et Origi ne feraient pas partie de ceux mentionnés. Beaucoup cherchaient à la fois un profit potentiel pour financer les rentrées, ce qui est, d’une certaine manière, assez juste. Aucun des deux joueurs ne semblait susceptible de relancer sa carrière à Liverpool. Minamino n’a jamais semblé commencer. Pourtant, à mi-parcours de la saison, le duo a atteint un nombre respectable pour tous les attaquants débutants – sans parler des sauvegardes.

Peut-être la définition du «plan B», le duo a marqué cinq buts chacun, Minamino jouant l’équivalent de cinq matchs et Origi l’équivalent de quatre. Donc, en théorie, bien que inévitablement contre des adversaires plus coriaces, ces chiffres devraient augmenter parallèlement à leurs temps respectifs sur le terrain – créant un remplacement plus que suffisant pour les buts laissés par Salah et Mane.

On parle beaucoup de la profondeur de l’équipe de Liverpool – ou de son absence, certains peuvent suggérer – mais lorsque vos attaquants de sauvegarde atteignent les chiffres que Minamino et Origi sont, alors quelque chose doit aller dans la bonne direction.

Seulement en train de s’améliorer

Peut-être que la meilleure chose à propos de la forme de Minamino cette saison est que, à mesure que les adversaires s’améliorent, lui aussi. Il a marqué lors de chaque match de Coupe de la Ligue cette saison, à commencer par deux contre Norwich City, un contre Preston North End et, plus récemment, le niveleur tardif susmentionné contre une équipe complète de Leicester.

Désormais dans les quatre derniers, l’international japonais a plus que mérité sa place aux côtés de Klopp. Potentiellement aux côtés du XI le plus féroce de Liverpool, Minamino pourrait atteindre des niveaux qu’il n’avait jamais atteints auparavant avec un maillot de Liverpool. Son rôle continue de croître à Anfield. Et, avec chaque touche d’élégance et de finition dans le coin inférieur, il en va de même de l’amour qui lui est témoigné par les fidèles de Liverpool.

