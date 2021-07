TAL, GOTU, EDU : Pourquoi les actions chinoises sont-elles en baisse aujourd’hui ?

Pour les investisseurs en actions chinoises, aujourd’hui est une journée très douloureuse. En effet, les actions de presque toutes les actions chinoises cotées aux États-Unis sont aujourd’hui rouges. Avec un sentiment déjà extrêmement sombre pour les marchés boursiers chinois, ces actions ont reçu une autre grande poussée aujourd’hui de la part du Parti communiste chinois.

Source : MIA Studio / Shutterstock.com

En regardant le ETF iShares MSCI China (NASDAQ :MCHI), l’indice large des actions chinoises est en baisse de près de 4% au moment de la rédaction. Il s’agit d’un mouvement d’une journée absolument massif, indiquant un exode des investisseurs nationaux et étrangers du marché boursier chinois.

Ce changement de sentiment significatif s’est accéléré ces derniers jours. Cependant, les investisseurs noteront que la pression à la baisse sur les actions chinoises se matérialise depuis des mois.

Des annulations d’offres publiques initiales (IPO) aux amendes massives infligées via une répression anti-monopole, le gouvernement chinois a montré son empressement à réprimer les grandes entreprises. Les raisons de ces mesures de répression sont incertaines. Certains suggèrent que ces mouvements sont destinés à préserver le pouvoir. D’autres pensent que les PDG du secteur privé ont maintenant atteint une taille qui est devenue une menace pour le gouvernement chinois. Quoi qu’il en soit, les investisseurs ne semblent pas vouloir rester dans les parages pour voir ce que le gouvernement rendra ensuite.

Aujourd’hui, les investisseurs anticipent un autre vent contraire sur les actions chinoises. Jetons un coup d’œil à ce qui a été annoncé qui a conduit à une telle baisse aujourd’hui.

La répression de l’éducation nuit aux actions chinoises

Aujourd’hui, le gouvernement chinois a annoncé sa dernière répression. Cette fois, le PCC se concentre sur le secteur de l’éducation.

Divers stocks d’éducation, y compris Éducation TAL (NYSE :TAL), Gaotu Techedu (NYSE :JE T’AI COMPRIS) et Nouvelle éducation orientale et technologie (NYSE :EDU) ont tous perdu plus de 50 % de leur valeur aujourd’hui. En effet, compte tenu d’une telle baisse, les investisseurs peuvent être assurés que quelque chose ne va pas.

La répression du gouvernement sur les actions de l’éducation intervient alors que la Chine cherche à stimuler sa croissance économique à long terme en encourageant ses citoyens à avoir plus d’enfants. Un obstacle clé que beaucoup ont identifié pour avoir des enfants est le coût croissant des services de tutorat et d’éducation des entreprises à but lucratif.

Le projet du président Xi de transformer les entreprises à but lucratif du pays en organisations à but non lucratif n’est que l’une des raisons du déclin actuel. Un rapport a montré que le PCC a également annoncé son intention de restreindre les investissements étrangers dans les actions chinoises cotées aux États-Unis. Cette décision mettrait en péril la structure VIE (entité à intérêt variable) de nombreux ADR (American Depositary Receipts) pour les actions chinoises cotées aux États-Unis.

En effet, la capacité des entreprises chinoises à lever des capitaux à l’étranger est quelque chose qui a alimenté la croissance que nous avons observée en Chine. Par conséquent, des questions demeurent quant à la façon dont ces initiatives seront ciblées. De plus, ces rapports ne sont que des rumeurs pour le moment – ​​rien d’officiel n’a encore été annoncé.

Cela dit, les actions chinoises restent aujourd’hui des paris risqués. D’une part, ce sont des entreprises qui affichent généralement une croissance incroyable. Les fondamentaux sont solides. Cependant, le niveau de risque est devenu élevé pour ces actions à partir de maintenant.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.