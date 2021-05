Tala s’associe à VISA pour favoriser l’adoption de l’USDC sur les marchés émergents

Le fournisseur de services financiers numériques Tala a collaboré avec VISA pour faciliter le stockage et l’utilisation quotidienne des crypto-monnaies par les consommateurs avec USD Coin (USDC).

La collaboration impliquera également Circle, la société derrière l’USDC, et la Stellar Development Foundation qui supervise la crypto-monnaie XLM.

Tala Taps VISA pour les paiements USDC

Selon un communiqué publié par Tala, la fintech donnera accès à l’USDC via son portefeuille numérique.

Le partenariat avec VISA permettra à Tala d’émettre des cartes VISA liées au portefeuille, permettant ainsi aux clients d’utiliser leurs soldes USDC partout dans le monde.

La mission de Tala, qui consiste à mettre en banque les personnes non bancarisées, sera soutenue par ce partenariat.

USDC est une monnaie stable soutenue par le dollar américain et régie par le consortium du centre. Il est actuellement pris en charge sur les blockchains Ethereum, Algorand, Solana et Stellar.

S’exprimant sur le nouveau partenariat, Shivani Siroya, PDG et fondateur de Tala, a déclaré que les monnaies numériques ont un potentiel énorme pour ouvrir l’accès financier et mettre plus de contrôle directement entre les mains de personnes sous-bancarisées et sous-estimées. Siroya dit avec enthousiasme,

«Nous ne pourrions être plus heureux que Visa, Circle et la Stellar Development Foundation partagent notre vision et souhaitent travailler sur une solution, non seulement pour les six millions de clients mondiaux de Tala, mais aussi pour les milliards d’autres qui peuvent en bénéficier.»

L’implication cryptographique de VISA s’est largement concentrée sur Circle et sa pièce en USD au cours des derniers mois.

En décembre, la société de cartes de crédit s’est associée à Circle pour favoriser l’adoption de l’USDC dans le réseau de portefeuilles numériques de VISA. Le partenariat a vu VISA travailler avec Circle pour permettre aux clients d’envoyer et de recevoir des paiements USDC aux entreprises soutenues par VISA.

Fondée en 2011, Tala est une plateforme de prêt basée en Californie qui a fourni plus de 2 milliards de dollars de crédit à plus de 6 millions de clients dans des pays comme le Mexique, les Philippines, le Kenya et l’Inde sous forme de micro-prêts.

La société de fintech se concentre sur les marchés émergents et fournit une notation instantanée du crédit, des prêts et d’autres services financiers personnalisés via son application pour smartphone, Tala.

La société a levé plus de 200 millions de dollars de financement, dont une série D de 110 millions de dollars en août 2019, auprès de PayPal Ventures, RPS Ventures et GGV Capital.

Ce partenariat marque le premier grand projet de cryptographie pour Tala, qui a récemment élargi sa gamme de produits pour fournir une gamme plus complète de services financiers aux consommateurs des économies en développement.

Stimuler l’utilisation de la monnaie stable sur les marchés émergents

Après avoir vu l’avènement des crypto-monnaies utilisées pour les paiements, en particulier Bitcoin, qu’un nombre croissant d’entreprises a soutenu, il semble que les entreprises se soient également rendu compte qu’il y avait un besoin clair de paiements Stablecoin sur les blockchains. BTC -0,26% Bitcoin / USD BTC USD 57 088,19 $

– $ 148,43-0,26% Volume 65,42 b Changement – 148,43 $ Ouvert 57088,19 $ Circulation de 18,7 m Capitalisation boursière 1,07 t 6 min Tala s’associe à VISA pour stimuler l’adoption de l’USDC dans les marchés émergents 47 min Dominance Bitcoin en baisse pendant 8 semaines directement pour atteindre le plus bas de trois ans 1 h MercadoLibre sud-américain ajoute 7,8 millions de dollars en Bitcoin à sa trésorerie

Certains ont fait valoir que le Bitcoin est trop volatil pour être utilisé pour les paiements. Et avec cela, les pièces stables sont recherchées car elles aident à se protéger contre les fluctuations des devises et les frais de conversion de change (FX) dans les transactions internationales.

Stablecoins apporte l’alternative de la gestion des risques à valeur ajoutée, de la gestion de la trésorerie, de l’intégration et bien plus encore, consolidée avec les services de monnaie fiduciaire existants.

