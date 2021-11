Talecraft, un jeu de carton PvP à gagner, sera bientôt lancé sur la plate-forme RocoStarter IGO de Roco

La crypto est en train de changer. Là où autrefois les offres d’investissement ICO étaient idéales, jouer pour gagner est devenu un moyen de plus en plus populaire pour les utilisateurs de s’exposer aux crypto-monnaies et d’en attirer beaucoup. Jouer dans un métavers et gagner des récompenses pour le temps consacré reflète le modèle de l’industrie du jeu et des opportunités impatientes vous attendent. Le nouveau jeu de carton métaverse de Rocostarter, Talecraft, cherche à combler l’espace vacant pour les investisseurs en crypto à l’esprit métavers. Roco a déjà connu du succès sur le marché du jeu pour gagner après s’être associé à Rise Online pour se lancer sur sa plate-forme.

Talecraft, un jeu de carton PvP permettant de gagner de l’argent, sera bientôt lancé sur le réseau Avalanche via la plateforme RocoStarter IGO de Roco. RocoStarter agit comme un point de lancement qui permet aux entreprises partenaires d’interagir avec des acteurs potentiels et d’offrir la possibilité d’investir. Non seulement les entreprises peuvent atteindre des bases de joueurs potentiels, mais un support technique est également fourni. RocoStarter contribue également à l’économie symbolique des projets en misant sur les efficacités fournies après les phases d’incubation et de culture, garantissant des opportunités commerciales sécurisées aux investisseurs.

Hébergé sur le réseau Avalanche, RocoStarter est une plateforme de démarrage communautaire basée sur la décentralisation. Afin d’assurer une fonctionnalité équitable aux participants recherchant des options d’investissement précoces, RocoStarter cherche également à fournir une participation prioritaire au capital-risque et aux groupes similaires. Le résultat final devrait être une plate-forme capable de garantir l’égalité des chances d’accès aux phases initiales des projets de cryptographie trop souvent difficiles d’accès.

Non seulement RocoStarter vise à atteindre ce qui précède, mais la plate-forme s’efforce également de fournir des offres initiales de Dex via la détention de jetons ROCO en $. Le marketing, le développement, la publicité et d’autres problèmes, tels que le manque de conseil, peuvent être atténués grâce à un partenariat avec RocoStarter et à l’assistance de leur équipe d’experts interne. Les services DAO sont également disponibles pour les associations potentielles, permettant de créer un groupe pour parier sur la plateforme.

Pour rejoindre un OIG sur RocoStarter, il faut terminer le processus KYC, puis utiliser des jetons Roco pour parier sur des pools de démarrage. Après cela, les utilisateurs peuvent parier le montant minimum spécifié de jetons Roco requis, accéder à la page OIG et voter pour les prochains OIG participants. Si les utilisateurs sont éligibles pour participer, ils peuvent rejoindre l’OIG une fois en direct en cliquant sur le bouton « Rejoindre l’OIG » et échanger leur $ AVAX pour acheter le nouveau jeton de projet. Une fois échangé, le nouveau jeton sera automatiquement envoyé dans votre portefeuille.

Talecraft utilise des mécanismes uniques de menthe et d’artisanat, permettant aux joueurs d’augmenter leur puissance grâce à l’alchimie NFT. Les cartes de base élémentaires sont vendues chaque semaine, permettant aux joueurs passionnés de participer à un métavers médiéval. Les détenteurs de NFT reçoivent un retour de $ AVAX généré par l’écosystème du jeu. Pour une entrée garantie avec Talecraft, les utilisateurs devront miser des jetons ROCO de 400 $ et voter pour rejoindre Talecraft IGO afin d’acheter des jetons CRAFT à utiliser. Le jalonnement pour Talecraft commence le 19 novembre. Le projet est lancé avec une offre CRAFT de trente millions dont 3,75 millions disponibles au public à 0,28 USD par jeton, soit un million cinquante mille dollars.

Le marché actuel des crypto-monnaies n’est pas le plus simple à comprendre. Mais avec Roco’s Talecraft, on peut utiliser son temps investi dans le métavers médiéval créé pour augmenter ses possessions, sur une plate-forme qui vise la transparence et l’égalité des chances pour les joueurs. Rejoignez Talecraft et soyez récompensé pour vos efforts, ainsi que pour acquérir de nouvelles cartes passionnantes grâce à l’alchimie. Jouer pour gagner est une avenue attrayante pour de nombreux investisseurs en cryptographie, et le lancement de Talecraft qui se profile bientôt à l’horizon méritera certainement d’être surveillé.