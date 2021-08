Talen et TeraWulf annoncent une alliance pour la création d’une société qui exploitera le bitcoin grâce à l’énergie nucléaire

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La nouvelle société s’appellera Nautilus Cryptomine et opérera aux États-Unis. L’idée est de promouvoir l’utilisation d’énergie propre pour l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

La société américaine du secteur de l’énergie nucléaire, Talen Energy Corporation, a annoncé une alliance stratégique avec l’entité minière TeraWulf Inc. pour la création d’une société commune qui mènera des activités minières de Bitcoin alimentées par de l’électricité sans carbone.

Cela a été rapporté par les deux sociétés dans une déclaration conjointe publiée hier, dans laquelle elles rapportent que la nouvelle société minière sera basée aux États-Unis et s’appellera Nautilus Cryptomine, qui produira jusqu’à 300 mégawatts d’énergie nucléaire dédiée exclusivement à l’exploitation minière. crypto-monnaies comme Bitcoin.

À cet égard, le président de Talen, Alex Hernández, a assuré que la joint-venture sera une expression tangible de la transformation des entreprises vers un avenir axé sur les infrastructures numériques, où des énergies plus propres sont utilisées à cette fin, ajoutant :

«Les installations minières de Nautilus Cryptomine créeront des pièces sans carbone avec toutes les garanties réglementaires, produites aux États-Unis dans un endroit sûr. Alors que l’adoption internationale des actifs numériques et la demande d’énergie propre augmentent, nous pensons que ces installations de pièces sans carbone, avec des attributs vérifiables et de provenance américaine, seront beaucoup plus demandées par ceux qui cherchent à investir dans la production de crypto-monnaies. ”.

Pour sa part, le PDG et président de TeraWulf, Paul Prager, a déclaré :

“Nous sommes impatients de développer et d’étendre la portée de Nautilus Cryptomine, et nous pensons que l’énergie nucléaire sera un contributeur important alors que nous travaillons à promouvoir la transition vers un avenir énergétique plus résilient, stable et durable.”