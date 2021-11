Talen Horton-Tucker, possibilité d’éclore des Lakers en 2022

Aux grands problèmes, aux grandes solutions, dit le sage proverbe espagnol et Les Lakers de Los Angeles Ils pourraient rendre hommage à ce dicton d’une manière inattendue pour beaucoup. Talen Horton-Tucker Il revendique un talent sans compromis et un potentiel débordant, mais peut-être que personne n’a donné un centime pour qu’il continue dans la franchise de Los Angeles, dans l’ombre de Lebron, La gestion de ceux en violet et or a eu tendance à se séparer des jeunes talents ces dernières années avec une grande légèreté, comme Ingram, Ball, Randle ou Kuzma, mais la fracture du pouce de Talen a favorisé les options pour qu’il reste et de la franchise, ils ont clairement indiqué qu’il allait avoir des minutes et que ce serait important. Avec le roi hors de son trône et un entourage dans le chaos implanté par Westbrook, le talent de Horton-Tucker peut être le meilleur remède.

Il l’a montré dans son coming-out cette saison, où loin de payer le manque de rythme de compétition, il a été énormément fluide dans ses mouvements et réussi dans ses décisions. Cela l’a amené à marquer 17 points sur le starter et à montrer que ses ressources offensives sont brillantes et qu’il n’est pas seulement générateur de ses propres tirs, mais qu’il sait plier le ballon et faire jouer ses coéquipiers. « Faire un match comme celui-ci après une si longue absence est incroyable et montre à quel point il travaille dur. Je suis très impressionné par son niveau », a-t-il déclaré sur ESPN. Anthony Davis, qui respire soulagé de voir qu’il y a un joueur avec la possibilité de le retrouver dans de bonnes situations de jeu.

Talen Horton-Tucker peut défendre n’importe quel type de joueur sur le terrain

« Il va être une partie importante de l’équipe, c’est pourquoi nous avons investi en lui cet été. Nous croyons fermement en tout ce qu’il peut nous donner des deux côtés du terrain et ce sera l’une des solutions que nous avons à notre élimination », a commenté un Frank Vogel qu’il devrait envisager la possibilité de jouer avec Lebron James en tant que faux meneur, une fois qu’il réapparaîtra, et de se placer comme partant pour Talen Horton-Tucker, au moins dans de nombreuses minutes du jeu. La performance qu’il donne, l’éthique de travail et la générosité dans l’effort de ce jeune homme méritent bien d’avoir le prix des minutes récurrentes et dans des situations de match serrées puisqu’il a tout pour Les Lakers de Los Angeles Ils ont besoin de voler en arrière.