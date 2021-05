Talent box le jeudi 13 à Mérida

MEXIQUE – Le talent boxe revient à Mérida, plus précisément dans les installations du Grupo Sipse, avec la fonction attractive que Max Boxing présentera jeudi 13, qui sera une carte dans laquelle six invaincus seront en danger.

Et le combat principal affrontera deux boxeurs qui ne connaissent pas la défaite dans leurs premières carrières respectives.

Le populaire «Colorado» Zaid Rejón (6-0-0, 5 ko’s) affrontera 6 rounds en poids plume contre Érik «Gusano» Chávez (5-0-0), dans un affrontement de styles qui se traduira par un combat compétitif et intéressant de la cloche d’ouverture.

La puissance du “Colorado”, avec 5 KO sur ses six victoires, contre la boxe, la technique et la vitesse du “Worm”, qui reste invaincu en 5 combats, n’en a remporté aucun par KO et offre toujours des combats spectaculaires.

De plus, ce sera une “guerre civile” puisque les deux sont originaires de Mérida.

À l’appui, cinq autres promesses de la boxe yucatèque mettront en péril leurs marques invaincues.

Knockout Francisco “Pulga” Araujo (4-0-0, 4 ko) affrontera Quintana Roo Moises “Ruffus” Puchuli (3-1-0) dans un autre match de 6 rounds intéressant et très disputé à Light Flyweight.

Une autre recrue sur scène sera «Oby» Roberto Ruiz Lizárraga (1-0-1) qui fait 4 rounds en Super Featherweight contre Jacinto «Jack Jack» Lizárraga (1-1-1, 1 ko).

Un autre KO sur scène sera Yahir Alan Frank (5-0-0, 5 ko) qui affrontera Edwin «Monky» Medina (1-2-0) à 4 tours en Supermosca.

Lors des combats préliminaires, Jarol «Maravilla» Cervera et Ángel Patrón entreront sur le ring, pour affronter respectivement Óscar Familia et Sebastián Aguilar.

La fonction se déroulera à huis clos, dans les installations du Grupo Sipse, suivant les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Commission Mérida Box.