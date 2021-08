«Talent et grand feu» pourraient annoncer une surprise en 2022

George Russell pense que l’une des équipes les plus talentueuses du milieu de terrain, ou même de l’arrière, pourrait s’imposer la saison prochaine.

Mais cela ne signifie pas que les trois grands Mercedes, Red Bull et Ferrari ne figureront pas parmi les cinq premiers de la nouvelle ère de l’aérodynamique à effet de sol.

La saison prochaine marque le début d’une toute nouvelle ère pour la Formule 1, le sport introduisant des voitures futuristes, mais plus simples, conçues autour de l’aérodynamique à effet de sol.

Alors que dans le passé, les équipes à plus gros budget de F1 avaient un avantage sur leurs rivaux, les équipes doivent toutes concevoir leurs voitures 2022 sous un plafond budgétaire.

Cela, dit Russell, signifie que le talent – peu importe où il se trouve dans l’ordre hiérarchique d’aujourd’hui – viendra au premier plan.

“Le sport est une question de talent”, a-t-il expliqué à Auto Motor und Sport, “le talent du pilote, des ingénieurs, du concepteur.

« Nous avons vu par le passé que des équipes avaient des budgets énormes mais n’en faisaient rien.

«Je dirais que l’équipe avec le plus de talent, la plus grande motivation et le plus grand feu sera au sommet.

« Mais si un changement de réglementation s’avère aussi flagrant, qui sait ? Nous l’avons vu en 2009 et 2014. Tout peut changer.

“Mais Mercedes, Red Bull et Ferrari seront dans le top cinq.”

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Quant à Williams et si oui ou non l’équipe, P10 pour les trois dernières années consécutives, peut frapper l’avant, Russell dit qu’il s’attend à une amélioration de la performance de l’équipe Grove.

P1, cependant, pourrait être un pas de trop au moins en 2022.

“Je crois vraiment que Williams va gagner des positions”, a-t-il déclaré. « Ils ne plaisantent pas, ils s’y attaquent vraiment, investissent là où il le faut.

« Regardez à quel point nous nous sommes améliorés en un an avec des réglementations stables. Parce que les processus et tout le reste dans l’usine s’améliorent un peu.

“Williams veut gagner. Cela semble fou quand vous vous asseyez ici et pensez que nous avons été les derniers au cours des trois dernières années. Mais cette équipe a des ambitions et s’y attaque.

« Peut-être qu’ils ne seront pas là l’année prochaine, mais ils seront certainement au milieu de terrain. Et peut-être dans quelques années pour des podiums et des victoires.

Cette saison, Williams est 8e après que Russell et Nicholas Latifi ont tous deux marqué au Grand Prix de Hongrie.