Talent Scouts: l’IA comme ami et guide du recruteur

Les recruteurs ont été l’épine dorsale des sociétés de services informatiques dans leur capacité à se développer à un rythme effréné au cours des dernières années. Qu’il s’agisse de recrutements sur les campus ou d’embauches ouvertes ou d’embauches de spécialistes, les recruteurs jouent un rôle clé pour soutenir les équipes de livraison en fournissant les ressources avec les bonnes compétences au bon moment. Avec la flambée de la demande de talents et la disponibilité de talents pour les technologies émergentes ou “ en vogue ” étant limitée, les entreprises ont déployé des approches à plusieurs volets pour exploiter le talent de leur choix, parmi lesquelles les méthodes numériques et basées sur l’IA sont de plus en plus favorisées. par les employeurs.

Les entreprises se rendent compte de l’utilité d’adopter une approche de recrutement basée sur les données soutenue par des outils numériques qui aident à voir les modèles et à éliminer les préjugés dans le processus de recrutement. Avec l’aide d’outils d’IA développés par des entreprises telles que Light NLP, il est désormais possible pour les entreprises de réduire le temps de présélection des candidats les plus performants grâce à un tri intelligent, y compris des conversations de robots avec des candidats concernant des informations ambiguës, clarifiant leurs domaines d’expertise ou les détails de la rémunération.

Les outils d’IA permettent également aux organisations de parcourir le contenu non structuré disponible via les médias sociaux, de traiter les informations dans un format structuré pour déterminer les candidats aptes au poste. Les robots d’exploration sont capables de proposer des candidats potentiels pour examen en étudiant les bases de données qualifiées, les références et les pointeurs automatiques vers les bons candidats en fonction de leur présence sur les réseaux sociaux. Ainsi, on observe que les principales responsabilités des recruteurs de faire passer le mot, d’identifier les candidats potentiels, de trier les CV et de présélectionner ceux qui correspondent le mieux au rôle sont désormais remplies par des outils technologiques. D’où la question de la pertinence des recruteurs pour les grands employeurs comme les prestataires de services informatiques.

Après Covid-19, plusieurs entreprises adoptent de plus en plus des méthodes de recrutement à distance et se familiarisent avec les chatbots alimentés par l’IA pour la sélection initiale des candidats. En outre, les processus de vérification et d’intégration des employés sont également assurés par l’IA. Cependant, avec un contact personnel minimal dans l’espace physique, les recruteurs doivent reconnaître l’importance de créer une expérience numérique positive pour les candidats. Par conséquent, ils doivent fournir l’interface humaine aux candidats avec la marque de l’entreprise au lieu de se concentrer sur les activités mécaniques reprises par les robots d’IA.

Avec des analyses en temps réel améliorées à leur disposition, les recruteurs auraient accès à de meilleures informations sur les profils de comportement des candidats et la possibilité d’affiner leur stratégie de communication pour attirer les bons candidats pour les postes vacants. Bien que la base de données des candidats ait considérablement augmenté, les recruteurs doivent perfectionner leurs compétences dans la configuration précise des exigences de recherche et d’information pour pouvoir trouver le bon bassin de candidats qui correspond aux critères du poste. Par conséquent, les recruteurs devraient maintenant essayer de s’appuyer sur leurs compétences analytiques et utiliser ces informations pour améliorer leurs compétences en vente afin de réussir à l’ère numérique.

Les moteurs de recrutement basés sur l’IA laissent de côté les préjugés lors de l’embauche. Cependant, il faut être prudent pour s’assurer que les algorithmes n’introduisent pas leurs propres biais dans leur logique. Amazon a dû se débarrasser d’un outil de recrutement lorsqu’il s’est avéré biaisé contre les femmes. Par conséquent, il est important de valider les données utilisées pour construire le modèle d’IA, la fréquence de mise à jour des données utilisées dans ces modèles ainsi qu’un audit régulier pour s’assurer que les recruteurs et le moteur d’IA sont alignés en ce qui concerne la façon dont ils regardent les données et l’interpréter pour la prise de décision. Les outils d’IA sont là pour rester dans le recrutement – l’efficacité des recruteurs dépendrait de leur capacité d’adaptation à traiter les outils d’IA comme leurs compagnons et non à les considérer comme une menace.

L’auteur est président de Global Talent Track, une société de solutions de formation en entreprise.

