Talent track : la technologie peut-elle aider à réduire les préjugés sexistes dans le recrutement ?

Portrait d’Uma Ganesh

De nombreuses entreprises mènent une campagne de visibilité élevée pour recruter davantage de femmes conformément à leur politique de diversité des genres. TCS, par exemple, a récemment annoncé l’initiative « Rebegin » pour attirer les femmes ayant une expérience professionnelle à rejoindre après une pause. De même, plusieurs entreprises technologiques telles que Dell, Microsoft, Accenture et IBM ont courtisé les femmes expérimentées pour qu’elles retournent au travail. Dans le même temps, on craint que lorsque les femmes postulent à des emplois, il existe un préjugé inconscient envers les femmes qui bloque leur entrée sur le marché du travail. L’ensemble du processus de recrutement traditionnel, commençant par les descriptions de poste, la présélection, les entretiens et la sélection des candidats, est souvent biaisé par les mentalités traditionnelles, en particulier envers les femmes.

Reconnaissant la nécessité de surmonter les préjugés sexistes dans le processus de recrutement, des entreprises telles que Mozilla et BBC ont commencé à recourir au recrutement à l’aveugle, c’est-à-dire sans que le candidat ait besoin de spécifier son sexe ou son nom lors de l’envoi de la candidature. Une enquête de l’industrie a révélé que les entreprises utilisent de plus en plus des outils automatisés pour l’embauche à presque toutes les étapes du cycle de vie de l’embauche. Les estimations indiquent que près de 55% des responsables RH aux États-Unis utilisent de tels outils pour l’embauche. Le processus de recrutement s’est donc diversifié pour inclure des évaluations basées sur la technologie qui aident à connaître les capacités des candidats en fonction des résultats des tests. Dernièrement, certains ont commencé à utiliser l’IA et l’algorithme pour éliminer les biais et apporter de l’objectivité dans le processus de prise de décision. Les outils linguistiques pris en charge par l’IA permettent aux gestionnaires de rédiger les descriptions de poste avec plus de soin et d’éliminer les mots liés au genre.

Pourtant, il y a également eu des indications que les outils d’IA pourraient finir par renforcer les biais conduisant à de pires résultats pour les femmes dans le contexte de l’embauche. L’exemple classique est celui d’Amazon qui a dû abandonner son programme de recrutement automatisé car il a été découvert que le programme avait un préjugé intrinsèque contre les femmes. L’outil de recrutement était censé évaluer les candidats sur une note de une à cinq étoiles, mettant ainsi en évidence les meilleurs candidats pouvant être pris en compte pour le recrutement. L’outil a été formé pour évaluer et identifier les candidats sur la base d’un algorithme basé sur l’intelligence tirée des schémas d’embauche suivis au cours des 10 dernières années, lorsque des candidats principalement masculins ont été embauchés. En conséquence, le programme n’a pas reconnu les talents féminins et les candidatures féminines n’ont pas été prises en compte.

Il est possible de résoudre ces problèmes et de créer des outils d’IA moins dépendants du comportement humain et axés sur des résultats objectifs et factuels. Dans son article HBR, Tomas Chamorro-Premuzic énonce trois façons de tirer le meilleur parti des outils d’IA qui minimiseraient ou élimineraient la discrimination fondée sur le sexe. Premièrement, en automatisant tous les entretiens non structurés et en éliminant les évaluations humaines, il serait possible de réduire les biais et d’encourager la méritocratie. Ensuite, dit-il, les outils d’IA peuvent être formés pour ignorer les préjugés tels que le genre et se concentrer uniquement sur des compétences spécifiques.

Troisièmement, ces outils pourraient être formés pour identifier les moteurs de performance réels qui évalueraient le potentiel humain précieux pour l’entreprise.

Même avec les meilleures tentatives pour rendre les algorithmes exempts de biais et permettre des processus de recrutement plus justes, des biais pourraient toujours s’infiltrer dans les algorithmes. Par conséquent, des audits algorithmiques sont maintenant proposés pour s’assurer que les normes de codage sont respectées et ainsi minimiser les biais.

L’auteur est président de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.