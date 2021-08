TalentEdge étend son programme d’assurance-emploi

Cette année, la société edtech vise 750 personnes à inscrire et à placer dans ce programme.

L’année dernière, TalentEdge (une entreprise edtech qui propose des cours de perfectionnement) a lancé un programme d’assurance-emploi, dans le cadre duquel elle a formé environ 100 personnes et plus de 75 d’entre elles ont déjà été placées dans l’industrie.

Aditya Malik, PDG et directeur général de TalentEdge, a déclaré à FE qu’il assure à ceux qui suivent le programme un salaire minimum de Rs 3,6 lakh par an, qui peut aller jusqu’à Rs 8-9 lakh par an. “Une étudiante doit payer une fraction du coût du programme avant de s’inscrire, et le reste peut être payé après avoir obtenu le poste”, a déclaré Malik.

Le coût de ce programme d’assurance-emploi est d’environ Rs 2 lakh, et il comprend six mois de cours en direct (qui peuvent être suivis en ligne) et six mois de stage.

“Nous avons également noué des liens avec les NBFC pour guider les participants sur le processus EMI”, a-t-il ajouté.

TalentEdge se concentre principalement sur le domaine de la gestion (pour le programme d’assurance-emploi), et sous gestion, il se concentre sur la gestion de fortune, les ventes aux entreprises et le marketing numérique. “Nous restons à l’écart des types d’emplois typiques de vente d’assurance et d’ouverture de compte bancaire, car ce ne sont pas, selon nous, des emplois ambitieux, et les étudiants peuvent ne pas être disposés à payer pour une formation pour de tels emplois”, a déclaré Malik.

L’exigence minimale en matière d’éducation pour ce programme est l’obtention du diplôme, et TalentEdge a travaillé avec les entreprises pour créer le contenu éducatif pour cela. L’exigence minimale de la part du candidat est un ordinateur portable avec Internet.

Lever des fonds

À l’avenir, TalentEdge cherche à lever des fonds. « Nous aimerions développer davantage les ventes et le marketing et le côté technologique de notre entreprise pour améliorer nos chiffres de croissance. Dans trois ans, nous envisageons d’augmenter de 300 à 400 crores de roupies », a déclaré Malik.

En ce qui concerne les compétences, Malik a ajouté que l’hyper-spécialisation sera toujours demandée, « mais si vous pouvez ajouter une compétence ou deux à la spécialisation, cela fonctionnera à votre avantage. Par exemple, un diplôme de gestion spécialisé couplé à une compréhension de niche de la fintech ou de l’edtech ou de l’analyse de données sera préféré à un diplôme de gestion générale.

Au fil des ans, et à travers ses canaux d’apprentissage (y compris les affaires d’entreprise et les affaires d’apprentissage et la certification de diplôme), TalentEdge a formé cumulativement plus de 5 lakh personnes. « Nous avons remarqué que beaucoup d’apprenants viennent de petites villes et villages ; à mesure que la pénétration d’Internet augmente dans l’Inde rurale, l’intérêt pour l’apprentissage en ligne augmente également », a déclaré Malik.

Nouveau programme

TalentEdge s’est récemment associé à l’American InterContinental University (AIU) pour lancer le programme MBA Globally d’un an entièrement en ligne. Au prix de Rs 3 lakh, il est livré avec neuf spécialisations uniques. Avec cet accord, les étudiants indiens peuvent ajouter un diplôme américain à leur portefeuille sans avoir à quitter leur domicile.

«Nous apportons une expérience d’apprentissage et la rendons accessible dans n’importe quelle ville et n’importe quelle ville de l’Inde avec accès à Internet. Les étudiants peuvent gagner du temps et obtenir un MBA mondial en un an seulement. Cela fait partie de notre initiative visant à rendre une éducation de qualité plus inclusive et accessible à de plus en plus d’apprenants à travers l’Inde », a déclaré Malik.

