Tales of Arise a dépassé le million d’unités vendues dans le monde

Quelques jours après sa libération, Contes de l’Ascension, a déjà dépassé le million d’unités vendues dans le monde.

Cela fait du jeu le titre le plus vendu de la franchise qui a elle-même dépassé les 25 millions d’unités vendues dans le monde.

“Nous sommes très fiers et touchés de voir les fans et les nouveaux venus jouer à Tales of Arise”, a déclaré le producteur Yusuke Tomizawa.

“Notre objectif avec ce titre était d’ouvrir la franchise au plus grand nombre de joueurs possible tout en conservant l’ADN de Tales of et l’unicité qui ont permis à la franchise de rester forte pendant plus de 25 ans. Nous tenons à remercier les joueurs pour leur soutien.”

Situé dans un système solaire contenant les deux planètes voisines de Dahna et Rena, le jeu commence avec deux personnes, nées sur des mondes différents, désireuses de changer leur destin et de créer un nouvel avenir pour elles-mêmes et leur peuple.

Les critiques du jeu ont été solides et les joueurs semblent plutôt satisfaits de la dernière entrée.

À l’heure actuelle, il se situe à la 21e place du classement des utilisateurs simultanés de Steam avec 42 770 joueurs qui se lancent dans le jeu aujourd’hui seulement. Il y a quatre jours, le nombre de joueurs simultanés a atteint 60 274.

Tales of Arise est sorti le 10 septembre et est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous êtes prêt à essayer le jeu, une démo est également disponible.