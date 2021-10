Tales Of Arise bat les records de la série, Madden NFL 22 2e jeu le plus vendu de 2021 – NPD

Madden NFL 22 et Contes de l’Ascension mener la charge ce mois-ci Rapport NPD, les deux jeux faisant une brèche impressionnante sur une industrie qui continue de croître d’année en année.

Tout d’abord, cependant, regardons les chiffres du matériel – qui eux-mêmes sont assez impressionnants. Selon le rapport, partagé comme toujours par Mat Piscatella du groupe NPD, le matériel a été le principal facteur déterminant des dépenses de jeu en septembre, avec une augmentation massive de 49% par rapport à la même période l’année dernière.

Il semble que nous ayons surtout la PS5 à remercier pour cela, la console de génération actuelle de Sony battant la Nintendo Switch en dollars et en unités en septembre, ce qui en fait la console la plus vendue cette année (si vous regardez valeur en dollars seulement). C’était également la première fois en 18 mois qu’une autre console revendiquait plus de ventes d’unités matérielles que la Nintendo Switch, grâce aux fortes ventes de PS5 de Sony. N’attendez pas la même chose en octobre maintenant que le Switch OLED est sorti, cependant.

Comme le mois dernier, Madden NFL 2022 continue d’impressionner : la version annuelle d’EA du jeu de football américain a une nouvelle fois été sacrée jeu le plus vendu du mois, ce qui en fait le 2e jeu le plus vendu de 2021 à ce jour. Vous pouvez remercier la domination de Madden NFL 22 sur PlayStation et Xbox pour cela.

Malgré de nombreuses controverses récentes et quelques questions sur l’avenir de la franchise, FIFA 22 s’est également très bien comporté, se classant numéro deux et en faisant un triple sport avec NBA 2K22 en troisième.

Bandai Namco a aussi quelque chose à célébrer ; la série Tales Of semble percer un peu plus dans le courant dominant, avec Tales Of Arise établissant un nouveau record pour le plus d’argent gagné au cours de la fenêtre de sortie de n’importe quel jeu Tales Of. C’est également le quatrième jeu le plus vendu de septembre 2021, et avec notre propre Alex Donaldson disant que Tales of Arise est l’un des meilleurs JRPG depuis des années, nous pouvons voir pourquoi.

Life is Strange: True Colors a été lancé en tant que 10e jeu le plus vendu en septembre. Life is Strange : True Colors a généré les ventes en dollars les plus élevées du mois de lancement pour tous les titres Life is Strange à ce jour ; il ne s’est peut-être pas classé aussi haut, alors, mais c’est une marée haute pour la série jusqu’à présent.

En ce qui concerne le mobile, Genshin Impact tire certainement son épingle du jeu : les dépenses ont augmenté de près de 120 % d’un mois à l’autre dans le jeu (en grande partie grâce à son événement anniversaire d’un an). Vous pouvez en savoir plus sur la façon de tirer le meilleur parti de votre temps à Genshin Impact ici.