Tales Of Arise Demo sur PS, Xbox taquine le brillant avenir de JRPG

Tales of Arise, la prochaine entrée de la longue série de RPG de Bandai Namco, sortira le mois prochain sur PlayStation, Xbox et PC. Le 18 août, une démo gratuite sera offerte, a annoncé Bandai Namco dans un tweet aujourd’hui. Une démo qui ne sera disponible que sur PlayStation et Xbox. Désolé, les joueurs PC. Vous êtes SOL. Cependant, si vous êtes en mesure de le vérifier, vous devriez vraiment le faire.

Plus tôt cette année, j’ai eu la chance de jouer avec Tales of Arise, où j’ai été projeté dans une séquence de trois heures au milieu du match. Si la démo ressemble à ça, les joueurs sur console vont se régaler. Les fans de longue date de la série en particulier seront impressionnés par la façon dont il joue avec la formule établie – une rationalisation totale de tout, du système d’équipement au fonctionnement d’Artes (c’est-à-dire des compétences). C’est toujours des contes, avec tous les hijinks de haute fantaisie et les plaisanteries axées sur les personnages que cela implique. C’est juste plus efficace. Chez Destructoid, Eric Van Allen (anciennement de Kotaku) a parcouru les heures d’ouverture du jeu. Kotaku n’a pas été invité à cet avant-première (triste trombone), mais bon, de l’extérieur : ça a toujours l’air génial.

De plus, Tales of Arise est également le premier jeu de la série développé dans l’Unreal Engine. Comme vous pouvez vous y attendre, oui, il est plus joli que jamais (et joue aussi plus facilement).

Tales of Arise n’est pas le seul JRPG tentaculaire de Bandai Namco à recevoir une démo qui méprise les joueurs PC. En mai, l’éditeur a mis à disposition une démo de Scarlet Nexus sur Xbox One et Xbox Series X/S. Une semaine plus tard, il est devenu jouable sur PlayStation 4 et PlayStation 5. La démo n’est jamais arrivée sur PC.

Cela dit, les politiques de remboursement des vitrines PC ont tendance à être beaucoup plus clémentes que celles de leurs homologues sur console. Par exemple, sur Steam, où Scarlet Nexus et Tales of Arise sont disponibles à l’achat, vous pouvez généralement rembourser tout jeu auquel vous avez joué moins de deux heures. Essentiellement, c’est une démo, à condition que vous prêtiez une attention particulière à votre horloge de jeu. (Bien sûr, cette solution de contournement ne vous donne pas le même accès anticipé qu’une démo de pré-version. Encore un peu snobé.)

On ne sait pas si une démo de Tales of Arise arrivera sur PC avant le lancement. Bandai Namco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Kotaku. Tales of Arise sort le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.