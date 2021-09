Tales of Arise est l’un des meilleurs JRPG depuis des années

Au cours du week-end, j’ai dit quelque chose à un ami qui a en quelque sorte cristallisé mon processus de réflexion autour de Tales of Arise, la dernière entrée de la série de jeux de rôle de 26 ans de Namco. J’ai dit que s’il s’agissait d’un jeu Final Fantasy, il aurait probablement un accueil critique très élevé et se vendrait à dix millions d’exemplaires.

La déclaration était hyperbolique, mais comme c’est souvent le cas, il y a un noyau de vérité tranchant comme un rasoir au centre. Tales of Arise n’est peut-être pas techniquement le meilleur de la série – ce n’est pas tout à fait mon préféré – mais c’est certainement l’un des RPG japonais les meilleurs et les plus accessibles de ces dernières années – bien que les systèmes qui le rendent convivial pour les débutants ne le soient pas non plus. trop lourd, ce qui signifie qu’il y a beaucoup ici pour les anciens de la série à apprécier. Fondamentalement, il est lancé à peu près parfaitement.

À certains égards, Arise rappelle les jeux de l’âge d’or des RPG japonais, c’est-à-dire cette époque à la fin de la vie de la Super NES et au début de la vie de la PlayStation. Je dis cela spécifiquement parce qu’il déploie avec bonheur certains des mêmes tropes qui étaient courants à cette époque mais sont considérés comme un peu fatigués maintenant, comme un protagoniste amnésique qui est entraîné dans la révolution. Mais cela me rappelle également ces jeux d’autres manières plus subtiles, comme la façon dont, malgré la mise en vedette d’un groupe de jolis garçons et filles d’anime archétypiques, il a une quantité surprenante à dire sur des problèmes graves. Une grande partie du jeu est consacrée à la réflexion sur des sujets tels que l’oppression du gouvernement, l’esclavage et le coût de la révolution. Cela me rappelle un peu l’âge d’or du genre.

C’est peut-être à cause de ces grands thèmes qu’Arise adopte une différence particulière dans son récit par rapport aux autres entrées – il est plus axé sur la situation dans son ensemble que sur les individus. Pour cette raison, j’ai trouvé le casting peut-être un peu sous-développé par rapport à la norme de la série. Au lieu de cela, l’accent est mis sur les machinations de l’intrigue plus large, qui vous permet d’aborder des histoires dans cinq régions uniques du monde, toutes étroitement liées par les mêmes thèmes généraux.

Comment attiser avec succès les feux de la révolution ? Eh bien, il se trouve que c’est de la même manière que chaque JRPG progresse – à travers une série de batailles croissantes contre des monstres et des malfaiteurs. Quand vous dites ” RPG japonais “, les gens ont tendance à penser aux jeux classiques au tour par tour – mais Tales of Arise était en fait l’un des premiers titres du genre à vraiment adopter le combat d’action, et expérimentait une action en temps réel qui était en fait inspiré des jeux de combat à l’époque où Final Fantasy se contentait du système Active Time Battle à vitesse variable mais toujours au tour par tour.

Arise apporte toujours un certain nombre de changements intelligents pour ouvrir les combats et les rendre encore plus dynamiques, principalement en donnant au joueur un contrôle plus direct sur les mouvements du personnage. De nombreux changements et améliorations subtils s’ajoutent pour offrir ce que je dirais être le système de combat Tales le plus puissant depuis des années et l’un des meilleurs systèmes de combat RPG d’action du Japon, avec Final Fantasy 7 Remake.

Vous ne contrôlez qu’un seul personnage à la fois, mais vous pouvez échanger à la volée les membres de votre groupe et le personnage contrôlé selon vos besoins. Les autres membres du groupe sont contrôlés par l’IA, qui peut être ajustée par le joueur avec une gamme de commandes simples de style programmation, où vous pouvez configurer certaines actions de combat par vos alliés en réponse à des conditions de combat spécifiques. Il y a beaucoup de profondeur ici, car il y a beaucoup de membres du groupe et vous vous déplacez dans un grand groupe de six, ce qui signifie que vous pouvez créer des compositions de fête intéressantes qui vous donnent des capacités très spécifiques.

Je dirais en fait que la gestion de vos alliés et la constitution d’un groupe qui fera ce que vous voulez, quand vous le voulez, est l’une des configurations de combat les plus satisfaisantes. Bien que, pour être juste, rien ne soit plus satisfaisant que de déclencher certains des mouvements spéciaux les plus cinématographiques du jeu, connus dans cette série sous le nom d’Artes, et de les regarder illuminer l’écran et les ennemis. Ils ont l’air spectaculaire.

Tout le jeu le fait, en fait. Comme pour l’histoire, les visuels semblent être un peu plus axés sur la « grande image », mais ce n’est pas une mauvaise chose. Les modèles de personnages sont bien – expressifs et évocateurs de qui sont ces personnes – mais la star de la série est le monde lui-même. À chaque coin de rue, il y a une nouvelle vue magnifique à apprécier, et dans chaque bataille, vous déclencherez des artes aussi belles que destructrices. La musique, du compositeur de la série Tales Motoi Sakuraba (qui a également composé les jeux Dark Souls, soit dit en passant), est tout aussi belle.

En gros, j’adore. C’est le meilleur jeu Tales depuis très longtemps, et le plus investi que j’ai ressenti dans un RPG japonais à gros budget depuis très longtemps – à l’exception de Dragon Quest 11 et FF7 Remake, des jeux énormes qui contiennent beaucoup d’autres bagage émotionnel qui a sûrement aidé dans la façon dont je les ai perçus. Tales of Arise ne profite pas de la même manière, car même si j’aime plutôt Tales, je suis loin d’être un passionné de la série – et il est, bien sûr, complètement déconnecté du reste de la série, comme c’est la tradition. En fin de compte, c’est juste un sacré bon match. Les gens qui aiment le genre devraient marquer cela comme un jeu incontournable, mais les fans inactifs ou ceux qui n’ont jamais vraiment été dans le genre pourraient trouver que c’est celui qui les attire. C’est excellent.