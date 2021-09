Tales of Arise Guide du débutant – Tout ce que vous devez savoir

Vous avez donc commencé votre voyage dans Tales of Arise. Libérer le peuple Dahnan n’est pas une mince affaire, et votre succès dépendra entièrement de votre capacité à naviguer dans le monde du jeu et au combat. Mais n’ayez crainte, brave combattant de la liberté, nous avons rassemblé une liste de conseils pour vous aider à perfectionner vos compétences pour les premières heures de votre long voyage.

Que vous soyez un nouveau venu dans la série Contes ou un vétéran aguerri, ces conseils vous aideront à démarrer votre aventure du bon pied. N’oubliez pas de consulter également notre critique de Tales of Arise pendant que vous y êtes.

La thésaurisation est bonne, en fait

En vous promenant dans les champs et les cavernes qui composent le monde de Tales of Arise, vous verrez sans aucun doute de nombreux objets de collection, indiqués par des étincelles brillantes, des formations rocheuses violettes ou des coffres au trésor de formes variées. Cela vaut-il la peine de vous éloigner pour récupérer ces objets ? La réponse est presque toujours oui, absolument !

Bien qu’amasser une énorme quantité de blé, de champignons et de roches aléatoires puisse ne pas sembler en valoir la peine au début, une fois la cuisine et l’artisanat ouverts, vous comprendrez pourquoi avoir une variété d’ingrédients à portée de main à tout moment est un solide idée. Nous discuterons plus en détail de la cuisine dans un instant, mais avec la fabrication d’accessoires en particulier, vous voudrez avoir beaucoup de minerais bon marché et de faible rareté à côté des trucs de premier plan, car les minerais de qualité inférieure peuvent être utilisés pour déverrouiller le des compétences supplémentaires sur chaque accessoire personnalisé. Si vous êtes chanceux, vous découvrirez également diverses herbes spéciales qui peuvent donner aux personnages des améliorations permanentes des statistiques.

Il existe également quelques quêtes secondaires où les gens demanderont des ingrédients ou des objets. Si vous avez accumulé des objets sur le terrain et lors de combats et que vous avez déjà ce dont ils ont besoin, vous aurez la possibilité de remettre les objets dès qu’ils le demanderont. Cela vous permettra d’économiser du temps et des efforts pour rechercher à nouveau des objets et terminer la quête immédiatement. Enfin, si jamais vous avez désespérément besoin d’argent, vous pouvez toujours regarder dans votre réserve de matériel, voir ce que vous avez beaucoup et en décharger une partie – bien que ce ne soit pas recommandé, sauf si vous avez beaucoup de choses en particulier. matériel ou vous êtes vraiment dans une impasse.

ABC (Toujours cuisiner)

Les fans de la série Veteran Tales savent que collecter des recettes et cuisiner des aliments est un élément clé du succès, mais si Arise est votre première aventure Tales, vous ne comprendrez peut-être pas tout à fait ce qu’est le gros problème au début.

Dans les camps et les auberges tout au long du jeu, avant de vous reposer, vous aurez la possibilité de préparer un repas pour la fête en utilisant les ingrédients que vous avez collectés. Vous pouvez choisir parmi les recettes que vous avez apprises et rassemblées jusqu’à présent, à condition d’avoir les bons ingrédients sous la main. Chaque recette confère un effet différent pendant un certain temps.

Il y a beaucoup d’effets différents que la nourriture peut vous donner : des boosts d’EXP, des buffs d’attaque et de défense, une augmentation des largages d’objets ou de la collecte de minerai, etc. Vous ne pouvez avoir qu’une seule recette active à la fois, il est donc essentiel de choisir un repas avec un bon effet pour ce que vous allez faire ensuite dans le jeu. Allez-vous dans un long donjon ? Un repas qui restaure des HP après chaque bataille peut vous aider à conserver votre précieux PC. Vous prévoyez de vous lancer dans cette grande sous-quête de chasse aux monstres ? Un buff d’attaque ou de défense peut aider. Besoin de cultiver des objets abandonnés par des ennemis ? Il y a aussi un repas pour ça. Vous pouvez garder un œil sur la durée de l’effet en regardant la petite icône d’argenterie en haut à droite de l’écran. S’il est presque vide, l’effet de votre repas est sur le point d’être écourté.

Il est également important de choisir qui prépare le repas, car ils modifieront légèrement les effets. Par exemple, lorsque Law cuisine, il réduira la durée de l’effet du repas, mais augmentera également sa puissance. Manger un nouveau repas réinitialise également la durée de l’effet (plutôt que de l’ajouter), donc si vous êtes encore assez rassasié et que vous souhaitez conserver l’effet du repas actuel, ce n’est peut-être pas une bonne idée de cuisiner à nouveau si tôt.

Qu’y a-t-il au-delà du mur ?

Tout au long du jeu, il y aura plusieurs endroits dans les champs et les donjons où vous pourrez dépenser des CP pour dégager ou créer un chemin. Il en coûte généralement une bonne quantité de CP pour ouvrir ces zones, alors vous vous demandez peut-être si cela vaut la peine de le faire. L’écrasante majorité du temps… oui, absolument !

Habituellement, si une barrière qui nécessite la suppression du CP est présente, elle bloque l’une des trois choses suivantes : une zone cruciale pour progresser, un trésor extrêmement précieux ou un raccourci qui vous permet de contourner des ennemis dangereux. Vous devrez évidemment éliminer les barrières qui entravent la progression, mais celles-ci ne sont pas aussi courantes que les barrières bloquant les trésors. Souvent, ces barrières bloquent les armes et armures de haute qualité, les objets de guérison précieux comme les gels d’or, les friandises, les élixirs et les artefacts qui donnent des effets permanents de longue durée. Même si cela coûte beaucoup de PC, la récompense en vaut généralement la peine, alors n’hésitez pas à faire tomber quelques barrières pour obtenir un butin de première classe.

Utiliser des voyages rapides fréquents

Tales of Arise dispose d’un système de voyage rapide très robuste. Vous pouvez aller presque n’importe où depuis n’importe où dans le jeu : tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’écran de la carte, de trouver la zone où vous voulez aller, de mettre en surbrillance le waypoint de déplacement rapide et d’appuyer sur le bouton de confirmation. Vous serez rapidement emmené là où vous le souhaitez sans avoir besoin de consacrer du temps ou des ressources supplémentaires. Les seules fois où vous ne pouvez pas utiliser le voyage rapide, c’est lorsque l’histoire vous limite à certaines zones.

Ce système est une commodité bienvenue qui vous fera gagner beaucoup de temps et de maux de tête, surtout si vous prévoyez de faire des quêtes secondaires. Besoin de battre des ennemis ou de saisir quelque chose dans une zone spécifique ? Déformez-vous simplement là-bas, puis retournez au donneur de quête. Cela facilite également le retour aux zones précédentes – ce qui aide lorsque vous voulez revenir en arrière et voir si de nouvelles quêtes secondaires se sont ouvertes, ou si vous voulez affronter ce grand méchant Zeugle qui était trop dur pour vous il y a quelques heures mais semble plus à votre niveau maintenant. (En particulier, si vous chassez avec diligence des hiboux cachés, vous voudrez vous rendre fréquemment dans la forêt des hiboux pour réclamer vos récompenses.)

Conservez vos vieilles armes

L’argent peut parfois être rare dans Tales of Arise, en particulier dans les premières parties du jeu. Les objets de guérison sont chers, et les coûts de fabrication d’armes et d’armures peuvent vraiment commencer à s’accumuler. Mais aussi tentant que cela puisse être de décharger votre ancienne arme une fois que vous avez obtenu votre nouvel équipement brillant du forgeron, ne le faites pas !

Oui, vous pouvez vendre votre ancienne armure, mais des armes ? Accrochez-vous à ceux-ci. Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous aurez beaucoup plus d’options de fabrication d’armes, dont beaucoup incluent la mise à niveau progressive de vos anciennes armes. Et si vous avez vendu toutes vos anciennes armes, eh bien… vous allez devoir consacrer du temps et des ressources à les fabriquer à nouveau juste pour appliquer toutes ces améliorations. Et parfois, pour ce faire, vous aurez besoin de matériaux que vous devrez faire tout votre possible pour obtenir à nouveau. Il est plus facile de conserver vos anciens armements jusqu’à ce que vous ayez la possibilité de les améliorer.

Il y a aussi une quête secondaire pour Rinwell où elle sera chargée de montrer à un personnage les différents livres qu’elle utilise comme arme principale. Si elle n’a pas un livre spécifique, elle devra l’obtenir à nouveau, généralement par le biais de l’artisanat. Alors pourquoi ne pas vous épargner les tracas ? Conservez ces armes aussi longtemps que vous le pouvez.

Gros gibier, grosses récompenses

Dès le début du jeu, vous remarquerez qu’il y a des ennemis Zeugle extrêmement méchants. Avez-vous fait l’erreur d’essayer d’engager cette mante dans Sandinus Ravine avec juste Alphen et Shionne ? Alors tu sais de quoi je parle. Ces ennemis sont absolument brutaux, et souvent, lorsque vous les voyez, ce n’est pas une bonne idée de les affronter tout de suite. (Vous entendrez généralement les commentaires des membres de votre groupe si vous êtes vraiment sous-évalué avant de les engager.)

Cela ne signifie pas que vous devriez simplement les laisser être, cependant. Beaucoup de ces grands ennemis ont des primes de quêtes annexes et donneront des récompenses lorsque vous rapporterez leur mort aux donneurs de quêtes. Ils rapportent également un objet particulièrement précieux lorsqu’ils sont vaincus : une fleur qui ajoute en permanence 10 CP à votre maximum. Plus de CP est toujours une bonne chose cruciale à avoir, donc tuer ces bêtes est une entreprise qui en vaut la peine à bien des égards.

Mais avant d’affronter ces monstres, vous devez vous préparer. Beaucoup d’entre eux sont tout aussi difficiles que les patrons de l’histoire du jeu – et parfois encore plus. Ce n’est généralement pas la meilleure idée de les affronter tout de suite, à moins que vous ne vous sentiez extrêmement en confiance – construire quelques niveaux supplémentaires avant de vous engager vous aidera beaucoup. Vous voudrez également manger au préalable un repas approprié pour vous donner un coup de pouce.

Ajouter à votre collection de titres

Collectionner des titres pour vos personnages est une autre tradition de longue date de la série Tales. Dans Tales of Arise, les titres sont particulièrement précieux, car les déverrouiller accordera un nouveau buff ou compétence permanent pour chaque personnage ainsi que quatre autres améliorations facultatives pour lesquelles vous pouvez dépenser du SP. Le fait de déverrouiller toutes les compétences qu’un titre confère donne également un boost permanent aux statistiques de ce personnage.

De nombreux titres seront débloqués au cours de l’histoire du jeu, mais il existe de nombreux titres optionnels que vous pourriez manquer si vous n’y prêtez pas attention. Les titres peuvent être déverrouillés de plusieurs manières : en complétant des quêtes secondaires, en utilisant certains types d’Arte, en fabriquant des armes et des accessoires, même en préparant des repas spécifiques. Si un titre est disponible à débloquer, vous pouvez accéder au panneau de compétences pour voir les exigences requises. Mettez en surbrillance le centre du cercle vide et vous verrez ce que vous devez faire pour activer ce titre et accéder aux compétences qu’il contient.

En vérifiant régulièrement ces conditions, vous pourrez débloquer de nombreux titres que vous auriez peut-être manqués autrement, ce qui rendra les membres de votre groupe encore plus redoutables.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.