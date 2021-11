Tales of Luminaria est un nouveau RPG gacha de Bandai Namco qui explore plusieurs scénarios distincts

En septembre dernier, Tales of Arise a atterri sur PC et consoles, ravivant l’intérêt pour la longue série de RPG d’action de Bandai Namco. Alors, bien sûr, un jeu mobile est sorti pour capitaliser sur ce succès. Ce jeu est Tales of Luminaria, officiellement lancé aujourd’hui. Contrairement aux principaux jeux Tales qui existent en tant qu’expériences premium, Tales of Luminaria est un RPG gacha gratuit qui ne s’écarte pas beaucoup des autres jeux d’anime F2P de Bandai. Les graphismes sont superbes, mais les commandes puent, l’interface utilisateur est atroce et les performances sont assez ternes grâce aux écrans de chargement sans fin. Jusqu’à présent, les critiques du Play Store sont relativement faibles pour une nouvelle version de gacha, mais il semblerait que ces faibles scores soient mérités.

La bande-annonce ci-dessus offre un aperçu rapide de Tales of Luminaria en action (si vous pouvez voir tout l’art 2D qui couvre le gameplay). Alors que Tales of Luminaria peut sembler la partie, une fois que vous démarrez le jeu, vous verrez qu’il s’agit simplement d’une prise d’argent gacha. L’écran d’accueil ressemble plus à la page d’accueil d’un MMO qu’à un véritable écran de démarrage, et pour passer au gameplay, vous devrez passer de l’écran d’accueil à l’onglet épisode, ce qui ressemble à une façon étrange de démarrer un jeu. . Vous jouerez à travers des chapitres composés de couloirs insensés alors que vous combattez un ennemi après l’autre. Ce qui est étrange, c’est que ces épisodes prennent une éternité à terminer, au point que Bandai a en fait ajouté un bouton pour que les joueurs puissent faire une pause sans perdre leur progression, ce qui ressemble à une conception de jeu bâclée.

Vous ne pouvez jouer qu’en mode portrait et vous ne pouvez pas faire pivoter la caméra, ce qui signifie que vous ne pouvez pas voir où vous allez, ce qui rend le gameplay très claustrophobe. Ceci est aggravé par les horribles commandes tactiles, où la manette et votre attaque principale existent comme un seul bouton, que vous utiliserez également pour esquiver. Dire que les commandes sont horribles est un euphémisme, et même si certains réglages de sensibilité sont disponibles, ils n’aident guère.

Les performances ne sont pas au rendez-vous non plus. Il y a des écrans de chargement partout, et ils prennent une éternité à charger. Bien qu’il existe trois options graphiques dans les paramètres (faible, moyen et élevé), les trois sont plafonnées à 30 images par seconde pour une raison quelconque, de sorte que le jeu est rarement fluide, même s’il est au moins agréable. Comme il s’agit d’une version gratuite, les achats intégrés vont de 0,99 $ à 79,99 $, et il existe un pass de combat en option qui coûtera aux joueurs 5 $ par mois, ce qui, j’en suis sûr, aidera à marquer quelques bonnes gouttes. À tout le moins, ces drops sont conviviaux pour les joueurs gratuits, avec un taux de drop de 4% pour le niveau le plus élevé.

Alors oui, Tales of Luminaria existe sous cette forme étrange de limbes où il y a des tonnes de vernis en ce qui concerne les graphismes et le travail vocal, mais il y a ensuite le reste du jeu, qui ressemble à une saisie d’argent flagrante et paresseuse, qui s’aligne bien sûr avec la majorité des versions mobiles F2P de Bandai Namco. La forme sur la fonction, pour ainsi dire. Néanmoins, si vous souhaitez jeter un œil par vous-même, il n’y a pas de mal puisque le jeu est gratuit. Assurez-vous simplement de faire attention à la monétisation gourmande.

