Tales of Luminaria est un RPG d’anime épique qui arrive sur iPhone et iPad — pré-commandez maintenant !

BANDAI NAMCO a annoncé aujourd’hui la pré-inscription pour le prochain RPG épique Tales of Luminaria, le jeu étant désormais répertorié dans l’App Store. Le titre, qui poursuit les 25 ans d’histoire de la série “Tales”, est conçu pour le mobile d’abord et devrait bénéficier de “commandes simples par toucher et effleurer”.

Malgré ces contrôles, le communiqué de presse de l’annonce indique que les joueurs apprécieront toujours les batailles remplies d’action. Chaque bataille “est liée à la personnalité de chaque personnage, qu’il s’agisse de se tenir rapidement avec un sort ou de tirer à distance”.

Tales of Luminaria apportera une nouvelle expérience de jeu mobile, avec son système de type drame d’ensemble qui se joue à partir de 21 perspectives différentes montrant leur mode de vie et les liens qu’ils partagent avec leurs amis. Ces 21 protagonistes uniques, conçus par Shun Saeki, grandissent au fur et à mesure qu’ils s’affrontent pour leur propre “justice”. Chaque fois que vous jouez à travers les histoires des différents personnages, vous en apprendrez plus sur les véritables intentions des personnages et le monde qui les entoure.

Envie d’en savoir plus ? Le producteur des relations communautaires Chieze nous explique ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque le jeu débarque sur nos appareils.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Avec 21 personnages divers, Tales of Luminaria devrait avoir beaucoup de profondeur pour que les joueurs en redemandent. Nous ne savons pas encore tout sur ces personnages, mais les détails seront disponibles via les plateformes sociales officielles du jeu, à partir d’aujourd’hui.

【Bande-annonce n°1 du personnage de Tales of Luminaria】 Nom : Leo Fourcade (VA : Aaron Dismuke)

Arme : épée Un jeune homme passionné dévoué aux nobles idéaux que sa grand-mère lui a enseignés. #TalesOfLuminaria #TOLUMINARIA pic.twitter.com/o0QCEi25MS – Contes de Luminaria (@to_luminaria_en) 24 septembre 2021

Le jeu Tales of Luminaria est désormais disponible en précommande dans l’App Store. Il est également répertorié comme un jeu gratuit avec des achats intégrés. La précommande du jeu garantit que vous serez parmi les premiers à y jouer, à chaque fois qu’il sortira.

Si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu mobile, consultez notre liste des meilleurs contrôleurs de jeu pour les jeux mobiles.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.