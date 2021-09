Tales of Luminaria, le nouveau jeu mobile Tales, désormais disponible en pré-inscription

Pour tous les fans de RPG japonais qui attendaient un bon titre mobile, vous avez de la chance : les Tales of Luminaria récemment annoncés sont désormais disponibles en pré-inscription sur le Google Play Store. Ce titre mobile promet d’avoir autant de gameplay que ses cousins ​​sur console, avec de nombreux personnages jouables et un monde riche et intéressant à explorer.

Le jeu a été dévoilé pour la première fois à la Gamescom plus tôt cette année, avec une courte bande-annonce présentant le jeu. Luminaria est le deuxième titre mobile de Tales, le premier étant Tales of Crestoria. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre la version mobile, Tales of Arise, le dernier de la série principale, est récemment sorti sur consoles et PC.

La trame de fond est que le monde est pris dans une guerre entre deux nations qui se battent pour quelque chose appelé les bêtes primordiales. Chacun des protagonistes appartient à l’un des trois camps suivants : la Fédération Jerle qui vit en harmonie avec les bêtes, l’Empire Gildlan qui a extrait des ressources naturelles des bêtes, ou les aventuriers qui ne font partie d’aucune des deux nations mais qui veillent pour les bêtes indépendamment. Jouer l’histoire de chaque personnage révélera une nouvelle perspective sur le monde.

Luminaria aura 21 personnages jouables, chacun avec son propre moveet et son propre style. Bandai Namco décrit le jeu comme une aventure d’ensemble, chacun des héros étant intéressant à part entière : « Chacun des 21 protagonistes a un objectif différent et un scénario distinct dans lequel ils doivent suivre le chemin auquel ils croient. Malgré des défis frustrants, ils grandissent régulièrement et les affrontent fortement ! »

Tales of Luminaria n’a pas de date de sortie pour le moment. Vous pouvez vous pré-inscrire au jeu sur sa page Google Play Store.

