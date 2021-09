Tales Of Monsterland est encore un autre nouveau jeu Game Boy, et il obtient une édition limitée de fantaisie

in

Image : Bitmap Soft / JJ Games

Avec des rumeurs selon lesquelles les titres Game Boy et Game Boy Color se dirigent bientôt vers Switch, c’est le moment idéal pour signaler le fait que nous obtenons un autre nouveau titre Game Boy.

Bitmap Soft s’est associé au développeur JJ Games pour sortir Contes du pays des monstres, un titre de plateforme qui semble s’inspirer de celui de Sega Wonder Boy III : Le piège du dragon, qui a été remasterisé sur Switch il y a quelques années. Dans le jeu, le personnage principal peut se transformer en quatre bêtes différentes, chacune avec ses propres pouvoirs et capacités.

Vous pourrez commander une copie physique du jeu avec les instructions et la boîte, mais le plus excitant est le fait qu’une version spéciale « Dark Edition » est également disponible, qui est livrée dans un emballage spécial en édition limitée et ne sera disponible en 50 exemplaires.

Les précommandes ouvrent le samedi 11 septembre et resteront ouvertes pendant 6 semaines. Les commandes devraient être expédiées deux semaines plus tard, selon Bitmap Soft.

Images : Bitmap Soft / JJ Games

Voici quelques relations publiques sur le jeu :

Un village assiégé par des monstres, une tour mystérieuse et un pont de singe brisé.

Sauvez le village en découvrant l’origine de ces créatures. Courez, sautez et frayez-vous un chemin à travers une terre étrange, acquérant de puissantes capacités pour vous aider dans votre quête. C’est une action non-stop jusqu’à la fin et peut-être que vous pourrez retrouver le chemin de la maison. TALES OF MONSTERLAND est un tout nouveau titre qui rappelle l’âge d’or des aventures de plates-formes. Explorez un monde ouvert, en découvrant des objets et des zones cachés. · Présenté dans une glorieuse échelle verte

· Quatre formes magiques à débloquer

· Trouvez le monde caché !

· Convient à tous les âges

· Doté d’une économie sans batterie ! Fini les sauvegardes perdues ou les fers à souder. Inclus dans le forfait

· Une boîte brillante créée par des professionnels

· Une cartouche de jeu premium avec protecteur de cartouche

· Manuel en couleur

· Autocollants

La version standard du jeu coûte 40 £, tandis que l’édition sombre coûte 70 £. Si vous souhaitez vous procurer une copie de Tales of Monsterland, rendez-vous sur le site de Bitmap Soft.

Image : Bitmap Soft / JJ Games

Tales of Monsterland rejoint les goûts de Dragonborne, Planète Hop, Où est mon corps ? et Infini dans les rangs des nouveaux jeux pour l’ordinateur de poche vintage de Nintendo, lancé à l’origine en 1989. L’un des successeurs de la Game Boy, la Game Boy Advance, obtient également sa première sortie commerciale en 13 ans. Vous ne pouvez tout simplement pas limiter cette gamme de portables !