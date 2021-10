Talia Parkinson-Jones: l’ancien producteur de Tamron Hall passe à l’émission d’aujourd’hui

Talia Parkinson-Jones

* Il y a très, très, TRÈS longtemps, le groupe de chant légendaire The Pointer Sisters a été enregistré en chantant la phrase « les sistas le font pour elles-mêmes ! » Contrairement à la plupart des phénomènes cinétiques, ce coup de poing de cette phrase n’a jamais perdu de sa vigueur.

Nous y sommes, jusqu’en 2021, et c’est toujours un excellent descripteur du succès des filles noires.

Exemple concret, Libby Leist, vice-présidente senior de « Today » et NBC News récemment nommée ancienne productrice de l’émission Tamron Hall Talia Parkinson-Jones en tant que nouveau producteur exécutif de la quatrième heure de « Aujourd’hui », animée par Hoda Kotb et Jenna Bush Hager.

« Nous ne pourrions être plus ravis d’accueillir Talia dans ‘Aujourd’hui’. Sa vaste expérience de la télévision en journée n’a d’égale que son énergie et sa créativité, et nous sommes impatients qu’elle rejoigne notre équipe », a déclaré Leist dans une note au personnel de « Today ».

Tamron Hall et Talia Parkinson-Jones (Facebook)

Parkinson-Jones était également un ancien producteur de « The Wendy Williams Show » mais est parti en 2019. Tamron Hall a quitté l’émission « Today » lorsque son créneau horaire avec Al Roker a été attribué à Megyn Kelly, dont la note a ensuite fait un plongeon elle a finalement été licenciée. Elle a également développé et servi en tant que productrice exécutive de la série de mode d’une heure sur le tapis rouge de BET Network « Wendy’s Style Squad » et a été directrice de casting pour le jeu télévisé « Cash Cab ».

Elle commence officiellement à travailler sur « Today With Hoda & Jenna » le 18 octobre.