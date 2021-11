Talib Kweli riposte à Kanye West après avoir été critiqué

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Talib Kweli va tout Jack Nicholson au Kanye West … il dit que Yeezy ne l’aime pas parce que Ye ne peut pas gérer la vérité !!!

Le rappeur et militant riposte à Kanye après que Ye lui en ait arraché un nouveau, disant à TMZ … le bœuf est partout la désapprobation de Talib du soutien de Ye à Donald Trump et la rhétorique de droite.

Talib nous dit que Kanye n’aime pas entendre Kweli dire que son soutien à Trump met une cible sur le dos des minorités, du moins dans l’esprit de Talib, mais TK dit qu’il aime toujours M. West.

Kanye a déclenché ce nouveau va-et-vient lorsqu’il est allé sur Talib cette semaine sur « Drink Champs » de Revolt TV … en disant CommunC’est un meilleur artiste, se déclarant beaucoup plus populaire et faisant le clown Talib pour avoir porté des casquettes de baseball.

Talib dit qu’il n’a rien à redire avec Kanye sur deux de ces sujets … nous disant qu’il est honoré juste d’être comparé à Common, et expliquant pourquoi il n’essaie pas de battre Kanye dans un concours de popularité.

On dirait que la dispute avec la casquette de baseball a peut-être touché un point sensible … Talib dit que ses couvre-chefs sont plus diversifiés que Kanye ne veut le croire, et il prend quelques clichés du goût de Kanye dans n’importe quoi au dessus des épaules.

Comme vous le savez… Kanye et Talib remontent à loin et travaillent ensemble depuis des années… et Kweli nous dit qu’il considère toujours Ye comme un ami, peu importe le nombre de coups qu’ils se tirent l’un sur l’autre.