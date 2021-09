Taliban d’Afghanistan Kaboul Dernières mises à jour en direct : le monde a-t-il accepté les talibans ? Oui et non – voici comment

Des défenseures des droits des femmes afghanes et des militantes civiles manifestent pour appeler les talibans à préserver leurs acquis et leur éducation, devant le palais présidentiel à Kaboul. (photo .)

Kaboul Afghanistan Taliban Crisis News Today Mises à jour en direct, actualités du gouvernement taliban aujourd’hui, actualités de la bataille du Panjshir aujourd’hui 6 septembre en direct : Les Nations Unies doivent organiser un sommet clé le 13 septembre pour élaborer un plan visant à éviter une catastrophe humanitaire en Afghanistan. Diverses agences d’aide ont déclaré à plusieurs reprises que les stocks de céréales alimentaires, de médicaments, etc. s’épuisent à un rythme alarmant. Si les agences mondiales n’obtiennent pas un passage sûr, plusieurs centaines de milliers d’Afghans seront confrontés à une grave famine. Cela nous amène à la question principale : la communauté mondiale a-t-elle reconnu la légitimité des talibans ? La réponse se situe entre oui et non. C’est parce que, bien qu’il n’y ait pas de déclaration claire du Royaume-Uni et des États-Unis, sur le terrain, les responsables des deux nations et d’autres puissances européennes traitent également directement avec les talibans. Même l’Inde a également contacté les talibans via son bureau politique à Doha. La Russie, le Pakistan et la Chine ont leurs ambassades à Kaboul.

