Taliban EN DIRECT : avertissement glacial alors que 2 200 combattants de l’EIIS-K s’amassent dans deux régions – craintes de terreur | Monde | Nouvelles

Fondé en 2015, l’objectif d’ISIS-K est d’établir un califat islamique à travers le Khorasan – une région couvrant le Pakistan et l’Afghanistan et certaines parties de l’Asie centrale. Ses combattants – qui considèrent les talibans comme trop libéraux – seraient au nombre de 2 200. Cependant, ce chiffre pourrait augmenter considérablement dans un contexte d’incertitude politique. Les superpuissances occidentales craignent maintenant que ISIS-K ne lance une vague d’attaques terroristes dans le but de déstabiliser les efforts des talibans pour former un gouvernement, les évacués potentiels représentant des cibles de premier plan.

Dans un communiqué publié hier soir, le ministère britannique des Affaires étrangères a averti les ressortissants britanniques de ne pas se rendre à l’aéroport de Kaboul en raison d’une escalade rapide de la menace terroriste et d’une situation sécuritaire instable.

Les directives conseillent désormais à toute personne se trouvant dans la région de “s’éloigner vers un endroit sûr et d’attendre d’autres conseils”.

Le ministre des Forces armées, James Heappey, a qualifié la menace terroriste contre les personnes à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul de “mortelle” en raison des inquiétudes suscitées par une filiale du soi-disant État islamique en Afghanistan, ISIS-K.

Il a déclaré à BBC Breakfast : “Je ne saurais trop insister sur le désespoir de la situation, la menace est crédible, elle est imminente, elle est mortelle.

“Et nous ne dirions pas cela si nous n’étions pas vraiment soucieux d’offrir une cible à l’État islamique.”

L’Australie et les États-Unis ont également émis des alertes, disant à tout le monde à l’extérieur de l’aéroport de partir immédiatement.

Avec la date limite de retrait imminente, le 31 août, la menace terroriste pose un sérieux défi aux objectifs d’évacuation de l’Occident.

Dans une déclaration publiée mardi soir, le président américain a déclaré : “Chaque jour où nous sommes sur le terrain est un autre jour où nous savons que l’EIIS-K cherche à cibler l’aéroport et à attaquer à la fois les forces américaines et alliées ainsi que des civils innocents”.

L’aéroport de Kaboul est actuellement détenu par l’armée américaine, qui dispose de 5 800 soldats sur le terrain organisant l’évacuation de dizaines de milliers d’Afghans risquant d’être torturés ou tués par les talibans ou d’autres groupes militants.

ISIS-K, qui forme également des enfants soldats connus sous le nom de “petits des califats”, a mené une série d’attaques terroristes très médiatisées dans leur région et saura que leur fenêtre d’opportunité pour frapper l’Occident en Afghanistan se referme.

