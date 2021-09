Avec une autre semaine folle dans les livres pour Bayer Munich et l’Allemagne, nous sommes ici pour récapituler toute l’action. Avec la fermeture du mercato estival, le coup d’envoi d’une pause internationale et les efforts soutenus du Bayern Munich le week-end dernier, les fans du Bayern Munich ont de nombreuses nouvelles à discuter : Voici […] More