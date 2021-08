Taliban EN DIRECT: Le Royaume-Uni fait face à la «plus grande crise d’otages de tous les temps» alors que 1 000 personnes sont laissées pour compte par un régime brutal | Monde | Nouvelles

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que jusqu’à 1 100 Afghans qui avaient aidé les forces britanniques, et donc qualifiés pour l’évacuation, “n’ont pas réussi”. Le centre de traitement de l’aéroport de Kaboul pour classer ceux qui devaient partir a fermé vendredi à 4h30, heure britannique.

Le Premier ministre Boris Johnson a alors affirmé que la « part du lion » des gens était sortie.

Les personnes qui ont aidé les forces britanniques en Afghanistan étaient éligibles à la réinstallation au Royaume-Uni dans le cadre de la politique de réinstallation et d’assistance afghane (ARAP).

Cependant, il a été estimé que plusieurs milliers de personnes seront laissées pour compte et pourraient souffrir aux mains de l’Etat islamique et des talibans.

S’adressant au député de Sky News, Tom Tugendhat, qui a servi en Afghanistan, a déclaré que le Royaume-Uni était confronté à “la plus grande crise d’otages qu’il ait jamais vue”.

Il a déclaré : « Plus de 3 000 personnes ayant droit se trouvaient en Afghanistan au début du processus.

“Je ne sais pas combien maintenant, mais nous allons poser des questions à ce sujet.

“Et nous chercherons à voir ce que cela signifie pour faire sortir les citoyens britanniques, ce que cela signifie pour faire sortir les personnes ayant droit et protéger ces personnes qui, à juste titre, craignent littéralement pour leur vie maintenant.”

M. Tugendhat a ajouté: “Voici à quoi ressemble la défaite.”

Mise à jour à 7h40 : les députés britanniques avec des électeurs afghans ont vu une énorme quantité de plaidoyers de la part de personnes dont des membres de leur famille sont piégés en Afghanistan

Dans une lettre aux ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur, la députée travailliste Lyn Brown a déclaré: “A ma connaissance, personne n’a été aidé à vivre par le gouvernement jusqu’à présent.”

Elle a ajouté : « Le degré de peur et d’inquiétude que ressentent mes électeurs est extrême.

« Ce groupe comprend des hauts responsables du gouvernement et de l’armée afghans et leurs proches, des juges et des procureurs, des femmes vulnérables qui n’ont pas de parents masculins avec elles et sont donc en danger d’être simplement dans la rue.