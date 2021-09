Taliban : le secrétaire général de l’ONU déclare que des « millions de morts » sont inévitables sans coopération | Monde | Nouvelles

Zendaya a parcouru un long chemin depuis ses jours sur Disney’s Shake It Up et KC Undercover. En tant que l’une des étoiles montantes d’Hollywood, l’actrice a atteint la célébrité et le succès dont la plupart des gens de son âge rêveraient. Bien sûr, la star hollywoodienne a engrangé des millions au cours de sa […] More