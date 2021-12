Talina Fernández, ancienne animatrice de Hoy s’évanouit tout le temps

L’ex-hôte de Hoy « se rend étourdi et s’évanouit » dans le set complet | Réforme

Concern !, les confrères et la production de Sale el Sol s’inquiètent sérieusement pour l’ancien animateur bien-aimé de l’émission Hoy, Talina Fernandez. Comme Dael Quiroz l’a partagé sur Arguende TV, The Lady of Good Saying s’est évanouie à plusieurs reprises sur le forum.

Le journaliste a partagé sur son émission YouTube que Talina Fernández devient soudainement étourdie et s’évanouit, une situation qui inquiète beaucoup ses proches. Quiroz a commencé par faire remarquer à ses followers qu’il était étrange que l’animateur de télévision n’apparaisse pas aussi souvent ou même parfois n’apparaisse pas le matin.

Dael Quiroz a exprimé que ces dernières semaines la célèbre chère vieillesse ne rêve pas de voir grand-chose à l’écran et que la production passe peu d’appels car ils sont conscients qu’en raison de son état de santé elle ne peut pas être du lundi au vendredi dans l’émission ou passer trois heures à diffuser en direct.

Mme Talina Fernández laisse peu pour rien dire dans la matinée Sale el Sol, ayant été présentée il y a plusieurs mois comme le conducteur principal, même en charge de plusieurs des sections de l’émission, elle reçoit de moins en moins d’appels et quelque chose se passe dans la santé de Mme Talina Fernández qui s’évanouit soudainement de nulle part, soudainement ils doivent l’emmener se rendre aux urgences d’un hôpital ou lui donner les premiers soins à Imagen.

L’ex-hôte de Hoy « se rend étourdi et s’évanouit » dans le set complet. Photo : Instagram.

Le journaliste a souligné le caractère remarquable de l’absence de Fernández puisqu’elle a été nommée conductrice principale de la matinée et qu’elle en était même responsable de diverses sections, son absence est donc plus que notoire.

La vérité est que quelque chose se passe, de nulle part Mme Talina commence à avoir des vertiges, elle commence à se sentir très mal et finit par s’évanouir. La production de Sale el Sol est très concernée, évidemment ils ne peuvent pas l’avoir du lundi au vendredi, ni pour les trois heures de transmission.

Ce que Dael qualifie de vraiment regrettable, c’est le fait que Talina Fernandez Elle doit continuer à travailler, non seulement pour subvenir à ses besoins, mais parce qu’il y a encore beaucoup de gens qui dépendent d’elle, une chose dont une personne de son âge ne devrait plus s’inquiéter. Il a également souligné qu’il espère que l’animatrice profitera du soutien du programme télévisé auquel elle appartient pour se faire tester et guérir ce qui affecte sa santé.