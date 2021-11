Talis lève 2,3 millions de dollars pour créer une place de marché NFT et plus encore sur Terra Blockchain

Une vente de jetons privés de 2,3 millions de dollars par le marché de jetons non fongibles (NFT) Talis pourrait étendre les offres NFT sur la blockchain Terra au cours de l’année à venir.

La société a annoncé la vente lundi, qui était dirigée par ParaFi Capital et Arrington Capital et comprenait des investissements de Benson Oak Ventures, GCW Capital et Blocbits.

Alors que les NFT trouvent leur place sur des blockchains non nommées Ethereum, leur foyer historique, divers projets cherchent à reproduire le succès des marchés en chaîne tels que OpenSea, Rarible et Nifty Gateway.

Des courses similaires se préparent entre des marchés comme Solanart et Magic Eden sur Solana et Talis affrontera Random Earth, un autre hub Terra NFT.

Talis utilisera les fonds pour faire passer son marché du statut de produit viable minimal (MVP) à la version 1, qui devrait être lancée au cours du deuxième trimestre 2022.

La mise à niveau transformera le marché de l’entreprise en une organisation autonome décentralisée (DAO), intégrant un système de gouvernance avec un réseau d’entreprises d’impression que les artistes pourront utiliser dans le meatspace, selon un communiqué de presse.

« Le lancement de Talis arrive à un moment prémonitoire », a déclaré Ninor Mansor, partenaire d’Arrington Capital, à CoinDesk. « Les NFT sur Terra commencent à prendre vie grâce à l’art et aux jeux, et le marché Talis est bien placé pour tirer parti de cette tendance. »

Lire la suite: LUNA atteint un niveau record alors que la communauté Terra adopte une proposition de brûlage populaire

Talis a cité le manque de services d’impression à la demande (PoD) équitables comme un obstacle pour de nombreux artistes à générer des revenus suffisants pour leur travail. La société espère que son DAO pourra éventuellement acquérir les moyens de production de sa propre entreprise d’impression, a déclaré un représentant à CoinDesk.

Le marché espère également offrir des services de prêt DeFi pour son jeton TALIS, qui, selon la société, peut être mis en jeu à un taux d’intérêt de 18%, selon un communiqué de presse.

La blockchain Terra et sa crypto-monnaie native LUNA ont achevé une mise à niveau très attendue de Columbus-5 en septembre. LUNA a atteint son prix record de 53,74 $ plus tôt en novembre et est actuellement la 14e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.