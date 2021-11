Bon vendredi noir ! Si vous êtes l’un des nombreux fous, vous avez peut-être planté une tente jeudi soir devant le magasin que vous souhaitez piller le lendemain. Ou quelque chose comme ça, honnêtement, je n’ai pas vu le pire du Black Friday, et cela vient d’un gars qui vivait à Manhattan.

Mais même si je ne suis pas du tout une accro du shopping, du moins en ce qui concerne la plupart des choses, j’ai tendance à profiter des soldes sur les maillots de football. Comme vous le savez tous, les maillots sont assez chers, et soutenir le Bayern Munich signifie que je soutiens une équipe avec l’un des maillots les plus chers de la Bundesliga. Cependant, j’ai amassé toute une collection sans avoir à payer autant que je le ferais normalement. Jetons un coup d’œil aux nombreuses ventes sur lesquelles j’ai eu la chance de grimper…

Vendredi noir

Nous allons commencer avec le Black Friday lui-même. Alors que je vivais à New York, je suis allé au magasin adidas sur la 5e Avenue et me suis procuré des marchandises pendant deux années consécutives. Le premier était celui de droite, un maillot domicile à manches longues du Bayern 2018/19, que j’ai fait floquer à Munich quelques mois plus tard. L’autre était l’actuel maillot domicile de l’Allemagne, qui venait juste de sortir à l’époque. C’était juste après que l’équipe nationale allemande ait réservé son billet pour l’Euro sous ledit maillot. Pas mal.

En parlant de Black Friday, le magasin Nike où je suis allé aujourd’hui proposait également des soldes sur les kits coréens, mais je ne les ai pas achetés car a) ils sont hideux et b)… ai-je vraiment besoin d’une deuxième raison ?

Photo de Mohammad Karamali/DeFodi Images via .

Fête du travail

Une autre grande vente sur laquelle les gens ont tendance à miser est la fête du Travail, bien que je ne sache pas exactement pourquoi cela mérite une vente en premier lieu. En conséquence, je n’en ai jamais vraiment profité autant que j’aurais pu. La seule pièce dont je me souviens est le kit extérieur 2019/20. Il s’est avéré que c’était le kit qui a été détruit par l’Eintracht Frankfurt en novembre. Mais, cela nous a également donné Hansi Flick en conséquence, donc… c’est une victoire, je suppose ?

Soldes adidas au hasard

Une chose que j’ai apprise à propos d’adidas, c’est que parfois ils font des soldes sans raison particulière. Ils diront simplement « 20 % ou 30 % de réduction sur une sélection de produits » ou quelque chose comme ça. Je n’ai aucune idée d’où viennent ces ventes, mais bon, je ne me plains pas. En conséquence, j’ai reçu deux kits à l’extérieur, un de 2018/19 et un de 2020/21. Le kit 2018/19 est la menthe que nous connaissons et détestons tous, alors je suis juste content de l’avoir eu pour moins que ce qu’il vaut. Là encore, je suppose que je n’aurais jamais pu l’acheter en premier lieu. Tant pis. Le second que j’ai eu le premier réveillon de Noël après mon retour en Corée, dans un magasin adidas à Myeongdong, Séoul. C’était peut-être une vente de vacances? Qui sait. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le maillot le plus impressionnant, mais c’est le maillot qui a ramené Barcelone à l’âge de pierre, alors c’est tout.

Offres Internet aléatoires

Maintenant, s’il y a une chose que vous devez savoir en tant que fan de football avec des poches moins profondes, c’est qu’Internet peut être une mine d’or. Parfois, des offres apparaissent lorsque vous vous y attendez le moins. Prenez les deux maillots en bas, respectivement le kit extérieur 2016/17 et le kit domicile 2017/18. Les deux chemises que j’ai eues pour 10 $. Oui, tu m’as bien entendu. 10 $. Non, je n’ai pas oublié un zéro supplémentaire. Ce sont aussi des chemises légitimes, j’ai vérifié le code d’enregistrement. Ne me demandez pas qui, sensé, a vendu deux chemises parfaitement bonnes pour 20 dollars. Les deux kits ont joué un rôle énorme dans la dernière danse de Philipp Lahm pour le Bayern, c’est pourquoi je les aime beaucoup.

Les deux premiers, quant à eux, m’ont été offerts par de bonnes affaires sur les maillots de football classiques. Si vous n’avez pas entendu parler du site, consultez-le, il pourrait vous convenir. Le kit domicile Bayern 2019/20, dans lequel nous avons remporté un triplé historique, était peut-être un tiers de son prix d’origine, tandis que le kit domicile Allemagne 2014/15, qui brille à la lueur d’une victoire en Coupe du monde, était à environ la moitié. Heureusement aussi, j’avais besoin d’un maillot de vainqueur de la Coupe du monde dans ma collection.

La plus récente était une vente sur la boutique en ligne du Bayern, avec une réduction de 30 % si je me souviens bien. C’est le kit extérieur actuel, qui est le kit qui a envoyé Hansi Flick and Co. au coucher du soleil, et Robert Lewandowski a battu un record de très longue date. Ondes positives.

Il y a aussi un kit de gardien de but allemand de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 qui est en passe d’un autre accord décent. Vous avez juste à regarder.

Photo de Chris Brunskill Ltd/.

Offres de fin de saison

À la fin de chaque saison, le Bayern a tendance à réduire les prix des marchandises de la saison passée à des fins de liquidation. C’est leur chance de se débarrasser des maillots restants que les fans ont peut-être manqués, et c’est aussi une chance pour les fans d’obtenir un équipement légitime qu’ils n’ont pas pu se permettre au prix fort. Les trois kits maison 2020/21 que j’ai exposés ici proviennent tous de la boutique en ligne du Bayern, achetés à la fin de la saison 2020/21 à des prix inférieurs. Certains pourraient dire que c’est trop de la même chemise, mais bon, c’est une chemise gagnante sextuple, elle mérite beaucoup d’attention. Le troisième maillot noir 2020/21 que j’ai eu aujourd’hui à plus de 40% de réduction. Je ne sais pas s’il s’agissait d’un accord du Black Friday, ou d’un accord de liquidation, ou des deux, mais c’était une bonne affaire. Le seul inconvénient est que je n’ai pas pu obtenir le badge de champion du monde, mais les mendiants ne peuvent pas faire la fine bouche.

eBay

Enfin, eBay est une excellente source de maillots de football rares si vous savez où chercher. Ce maillot, le maillot extérieur de l’Allemagne 2010/11, en était un exemple. J’ai eu de la chance avec ça, en obtenant un maillot vieux de dix ans à une si bonne affaire. C’est le maillot que j’ai vu porter par l’Allemagne lors du premier match auquel je les ai vus jouer, à savoir la défaite 4-0 de l’Argentine lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. C’est tout à fait normal qu’il rejoigne ma collection, étant donné que c’était plus ou moins le début de mon fandom en Allemagne. Il se trouve également que c’est le plus beau maillot que l’Allemagne ait jamais porté. Vous vous trompez rarement avec le noir et l’or.

Le kit extérieur Allemagne 2014/15 est également en route depuis eBay. Vous vous souvenez du Brésil ? De bons moments, de bons moments.

Photo de Laurence Griffiths/.

Avez-vous des maillots à faire à de bonnes affaires ? Faites le nous savoir dans les commentaires!