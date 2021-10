Talking Trikots : les kits édition spéciale du Bayern Munich

Le Bayern Munich publie normalement quatre kits par saison – à domicile, à l’extérieur, troisième et gardien de but. C’est la même histoire avec d’autres clubs. Cependant, de temps en temps, ils publient des kits d’édition spéciale, qui diffèrent des quatre kits normaux et célèbrent des occasions spéciales et/ou collaborent avec des causes louables. Ces kits ne sont portés qu’une seule fois, mais ils deviennent souvent les favoris des fans malgré leurs brèves apparitions. Nous avons décidé d’examiner les kits en édition spéciale du Bayern au fil des ans, quand ils ont été portés, à quoi ils ressemblaient et à quel point l’équipe les portait. Prendre plaisir!

Kit Lederhose – 2013/14

Photo d’Andreas Gebert/alliance photo via .

Le coup d’envoi de notre liste n’est pas vraiment une chemise spéciale, mais plutôt une légère torsion par rapport au kit d’origine. Le maillot est le même maillot blanc qui a représenté le Bayern lors de la saison 13/14. Ce qui rend ce kit différent, ce sont les shorts. Le short du maillot extérieur était normalement blanc comme le maillot, mais à ses débuts, le maillot blanc était associé à un short marron. C’était un clin d’œil évident aux pantalons en leder traditionnels bavarois, et pour ajouter un peu d’authenticité, les rayures et les garnitures Adidas sur le short étaient marron clair, presque une teinte dorée, pour simuler le passepoil sur les pantalons en leder.

Le short marron n’a été porté qu’une seule fois, contre Wolfsburg en Bundesliga. Le match avait lieu fin septembre, heure de grande écoute pour célébrer l’Oktoberfest. Le Bayern a gagné 1-0 grâce à un but de Thomas Müller.

Kit Parley For the Oceans – 2016/17

Photo de TF-Images/.

Le prochain en ligne est un kit qui a été conçu pour une campagne adidas. En 2016, Adidas a lancé sa campagne « Pour les océans » pour produire des équipements respectueux de l’environnement. Un excellent exemple était ce kit particulier, fabriqué à partir de plastique recyclé jeté dans l’océan. Le kit est une chemise rouge typique, mais avec le logo et le sponsor colorés en rouge foncé, de sorte qu’il se démarque très subtilement du kit lui-même. Les détails ne sont ni brodés ni pressés, ils font simplement partie de la conception de la couleur de la chemise. C’est quelque chose d’unique pour un kit de football. Le Real Madrid a également eu son propre maillot blanc au cours de cette campagne.

Le kit a été porté lors du match à domicile de Bundesliga contre Hoffenheim, qui s’est soldé par un match nul 1-1. Curieusement, le Bayern n’a pas marqué un seul but dans ce match, avec un but contre son camp égalant le score.

Trousse 120e anniversaire – 2019/20

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

2020 a été une année très heureuse pour les fans du Bayern du monde entier. Pas seulement à cause du deuxième triplé historique, mais aussi parce que le club a fêté ses 120 ans d’existence. Le Bayern a décidé de commémorer ses 120 ans d’histoire chargée de trophées avec un kit spécial à porter autour de l’anniversaire du club. Le kit, inspiré des années 1930, lorsque le club a remporté son tout premier championnat d’Allemagne, est un maillot blanc à manches bordeaux, avec l’ancien logo du club en blanc monochrome. Le sponsor et le logo Adidas sont également blancs, à peine visibles. Cela revient vraiment à l’essentiel, c’est l’objet du kit.

Le kit a été porté lors du match à domicile de Bundesliga contre Augsbourg, lorsque le Bayern a vengé son match nul 2-2 lors du match retour avec une victoire 2-0. Ce fut le dernier match que le Bayern a joué jusqu’à ce que COVID-19 arrête le football dans son élan, avant que la saison ne reprenne deux mois plus tard.

Trousse de race humaine – 2020/21

Photo de Stuart Franklin/.

Ce kit particulier est né d’une autre campagne adidas, la campagne Human Race. Pharrell Williams a conçu un certain nombre de kits pour Arsenal, Manchester United, Juventus, Real Madrid et Bayern afin de soutenir cette cause. Créé pour promouvoir l’égalité dans le football et dans le monde, le maillot a été inspiré du maillot domicile du Bayern 1991/93, tout rouge avec trois bandes bleues sur l’épaule droite. Dieu sait pourquoi ils ont choisi le kit de cette saison, étant donné que le Bayern est resté sans trophée au cours des deux années où il a été porté.

Le destin voulait que le design reste maudit, alors que le Bayern s’est effondré du DFB-Pokal dans le seul match où le maillot a été porté : la tristement célèbre défaite aux tirs au but contre Holstein Kiel après un match nul 2-2.

Kit Oktoberfest – 2021/22

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Notre entrée la plus récente vient de sortir il y a environ un mois. Pour célébrer l’Oktoberfest, qui a malheureusement été annulée cette année en raison de la pandémie de COVID, le Bayern a sorti un kit très spécial. La chemise est de couleur vert foncé, avec des bordures et des reflets dorés pour compléter un look d’automne propre et net. Ajoutez une touche de détail alpin à la crête et vous obtenez un beau maillot. Le maillot était immensément populaire parmi les fans, se vendant comme des petits pains dans les magasins en ligne et hors ligne. Reste à savoir s’il sera à nouveau stocké, mais si c’est le cas, il y a de fortes chances qu’il soit à nouveau très recherché.

Non seulement le design était spectaculaire, mais la performance de l’équipe dans le kit était également spectaculaire. Le kit a été porté lors d’une victoire 7-0 contre Bochum en Bundesliga, qui est la plus grande victoire du Bayern en championnat de la saison jusqu’à présent.

Alors voilà ! Quel a été votre kit d’édition spéciale préféré jusqu’à présent, et quel genre de designs spéciaux aimeriez-vous voir ensuite ?