Talking Trikots : les mauvais kits du Bayern Munich mènent-ils à de mauvais résultats ?

Eh bien, c’était dur. Une raclée 5-0 au Borussia Mönchengladbach. L’une des pires défaites de la longue et riche histoire du Bayern Munich. Il y a beaucoup à distinguer d’un désastre comme celui-ci, et certains pas sur le terrain. Un aspect que j’ai décidé d’examiner était les kits.

Le Bayern portait son maillot rouge normal contre Gladbach, un kit qui n’est franchement pas très agréable à regarder. Ce qui m’a amené à me demander : les mauvais maillots ont-ils tendance à avoir de mauvais résultats ? Eh bien, l’histoire a tendance à prouver cette théorie plus souvent que vous ne le pensez…

Pièce A. Mintstrocity 18/19

Photo de Boris Streubel/Bongarts/.

La saison 2018/19 restera dans les mémoires pour plusieurs choses, à savoir les adieux de Robbery et Rafinha, la sortie décevante de la Ligue des champions à Liverpool, le doublé national qui a presque compensé, etc. L’une de ces choses est le kit tout à fait hideux.

Facilement l’un des kits les plus laids du Bayern à ce jour, la blouse d’hôpital couleur menthe a été portée en huit matchs au total, le record étant de trois victoires, trois nuls et deux défaites. Cela peut ne pas sembler si mal sur le papier, mais ces trois matchs nuls ont été tièdes et ternes, tandis que parmi les trois victoires, seule une victoire de 4-0 sur Hanovre, la dernière place, était décente. L’un d’eux était une victoire 1-0 sur une équipe de Regionalliga ! Oui, une équipe de quatrième niveau ! En termes simples, le Bayern avait rarement l’air bien avec ce kit, et Dieu merci, il a été abandonné après la saison.

Pièce B. Pas d’étoiles, trop de rayures 10/11

Photo de Giuseppe Bellini/.

Ce kit n’est peut-être pas détesté par trop de gens, mais je le trouve révoltant. Il y a trop de rayures. Nous ne sommes pas la Juventus, Newcastle ou toute autre équipe qui a des rayures. Les rayures ne sont pas un truc du Bayern. Je ne dis pas qu’ils ne fonctionnent jamais ; en fait, même notre kit gagnant sextuple avait des rayures, mais très subtilement. Ce vêtement de 2010/11 avait l’air d’avoir été conçu par quelqu’un portant l’une de ces lunettes folles que l’on trouve dans les magasins de farces.

Et comment le Bayern a-t-il réussi cette saison? Eh bien, ils ont terminé troisièmes de la Bundesliga, leur plus bas résultat dans les années 2010, ils ont été éliminés de la Ligue des champions dès le début et ils n’ont pas non plus remporté le Pokal. Une saison à oublier, avec un kit à oublier.

Pièce C. terne et mort, 98/99

Photo par Etsuo Hara/.

Le troisième kit de cette saison était tellement déprimant à regarder. À mon humble avis, les équipes de football sont rarement belles en gris. C’est une couleur tellement triste. Cela me rappelle un ciel nuageux, des sacs poubelles, des taches de sueur et d’autres trucs dégoûtants. Cette saison fatidique, nous avons décidé de le mettre sur notre kit. Ajoutez cela à une garniture marron laide, et vous obtenez un kit de mauvaise qualité.

Le kit a été porté lors de la finale de la Ligue des champions 1999. Moins on en dit sur cette finale, mieux c’est.

Pièce D. Drapeau blanc de reddition, 19/20

Photo par Alex Grimm/Bongarts/.

Maintenant, ce kit n’est pas le pire kit de cette liste. En fait, ce n’est pas du tout un mauvais kit. Ce n’est pas beau, mais ce n’est pas mal non plus. Cependant, c’est certainement le pire kit des trois sortis en 2019/20. Il a l’air un peu simple, à l’exception d’un motif graphique sur le bas de la chemise. Devinez de quelle couleur est ce motif ? Vous l’avez deviné, gris. Il ne crie pas vraiment « Bayern », vous pourriez y mettre le logo de n’importe quelle autre équipe et cela ne ferait pas beaucoup de différence.

Le Bayern n’a pas vraiment joué ses meilleurs matchs dans ce kit non plus. Il a été porté en sept matchs, et bien que le Bayern n’ait perdu qu’une seule fois lors de ces sept matchs, cette fois s’est avérée être la tristement célèbre défaite 1-5 contre l’Eintracht Frankfurt. C’était la pire défaite récente du Bayern jusqu’au fiasco de Gladbach, et le kit n’a pas rendu service à l’équipe. Fait amusant, le kit n’a jamais été porté lors de la campagne réussie du Bayern en Ligue des champions. Coïncidence? Je crois que non.

Exposition E. Gaudy à Gladbach

Photo par INA FASSBENDER/. via .

Nous revenons au présent pour notre entrée finale. Le maillot domicile de cette saison est de loin le pire maillot domicile des dix dernières années, n’ayant pour rival que les rayures rouges et bleues du 14/15. Pourquoi ont-ils opté pour un bordeaux comme couleur principale au lieu d’un rouge vif, je ne le saurai jamais. Et qu’en est-il de la série de V pointant vers le bas sur le devant ? Sommes-nous censés descendre avec eux ? Ça a l’air affreux, et c’est dommage que ce soit notre kit principal de la saison.

Le kit restera dans l’infamie en tant que kit qui a été porté lors de la pire défaite du Bayern en plus de 40 ans. Mais encore une fois, il y a encore un long chemin à parcourir cette saison. Si l’équipe peut ramasser les morceaux et ramasser un trophée ou deux à la fin, peut-être que ce kit sera considéré avec un peu plus de faveur. Pour l’instant, cependant, c’est un kit laid qui a été porté dans un jeu laid.

Ce ne sont là que quelques exemples dans lesquels le maillot du Bayern reflète le succès de l’équipe. Bien sûr, il y a aussi plusieurs valeurs aberrantes. D’une part, le plus beau maillot du Bayern de tous les temps, le maillot domicile 2011/13, a été porté lors de la finale de la Ligue des champions qui n’a jamais eu lieu. Mais ce kit particulier a été racheté en étant porté lors de la saison des triples l’année suivante. Voir, si les kits sont beaux, ils ont tendance à avoir du succès aussi.

Il est trop tôt pour juger de l’évolution des kits de cette saison. Mais il serait dommage que le magnifique maillot extérieur de cette campagne soit gaspillé à cause d’un maillot et d’une saison médiocres. Espérons que l’équipe puisse rebondir après cette défaite écrasante et rendre ces kits fiers. Qui sait? Si l’équipe gagne la Bundesliga et/ou la Ligue des champions, j’aurai peut-être le maillot domicile après tout…