Talking Trikots: les meilleurs kits domicile, extérieur et troisième du Bayern Munich cette décennie

Le football et la mode sont étonnamment étroitement liés, et nous avons décidé de donner à l’aspect esthétique du football le crédit qu’il mérite. Talking Trikots (maillots en allemand) est un nouveau segment sur BFW qui présentera tout ce qui concerne la mode du Bayern Munich, des maillots historiques aux chemises sexy, et tout le reste.

Lors de la victoire de Frauen en Ligue des champions jeudi, le BFW Sclack a suscité un peu de débat sur les kits qu’ils portaient et sur l’attrait des kits de la saison en cours du Bayern Munich. Les kits de football devenant rapidement des pièces emblématiques du streetwear, nous avons pensé (ou je pensais) que c’était le bon moment pour revisiter certains des meilleurs kits que le Bayern a produits au fil des ans – à domicile, à l’extérieur et en troisième.

Cette pièce couvrira donc les meilleurs kits domicile, extérieur et troisième du Bayern de mémoire récente. Nous examinerons uniquement les kits de cette décennie, car cette décennie est celle où les kits de football ont vraiment commencé à être considérés comme des vêtements à la mode. Nous avons également laissé de côté le kit de gardien de but car ceux-ci sont fabriqués sur la base de modèles applicables à toutes les équipes sponsorisées par adidas.

Sans plus tarder, profitez-en !

Domicile : 2011/13

Photo de liewig christian/Corbis via .

Oubliez cette décennie, ce maillot en particulier est probablement parmi les meilleurs kits jamais portés par le FC Bayern. C’est un rouge profond, ni trop brillant, ni trop foncé. De légères rayures parcourent la chemise, pas trop visibles, mais suffisamment pour se démarquer un peu. Enfin, des accents dorés et des rayures adidas ornent le kit pour créer l’un des plus beaux kits de la longue et riche histoire du Bayern, sinon le plus beau. Même dans le monde du football, ce kit peut se démarquer de beaucoup d’autres kits. Les accents dorés se trompent très rarement, et la confrontation rouge et or le fait ressembler à un porte-bonheur, compte tenu à juste titre de la performance de l’équipe tout en le portant.

Le kit était si bon qu’il a été porté deux saisons de suite. Sa première saison a été un peu décevante, le club terminant sans un seul trophée et se terminant par la finale de la Ligue des champions qui n’a jamais eu lieu. Cependant, la saison suivante, le club a été à la hauteur de son maillot en réalisant l’une des meilleures saisons de l’histoire, ne perdant que trois matchs au total et remportant un triplé historique.

Le meilleur moment de ce kit a peut-être été la victoire cumulée 7-0 sur Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions. Une performance en or vêtue d’un maillot doré. La perfection.

Mention honorable : 2020/21

Photo de Julian Finney / UEFA / Handout / Agence Anadolu via .

Du point de vue du design, ce n’est pas le maillot le plus attrayant du marché, mais il est toujours beau. La raison pour laquelle il fait cette liste n’est pas à cause de son apparence, mais parce que c’est officiellement le maillot le plus légendaire de l’histoire du club. Il a été porté lors du match décisif de la Bundesliga 19/20, de la finale DFB-Pokal 2020, de la finale de la Ligue des champions 2020, de la Super Coupe de l’UEFA, de la Super Coupe DFL et de la finale de la Coupe du monde des clubs. Le Bayern a remporté ces six matches pour compléter un sextuple historique. Non seulement cela, mais il a également été porté dans le décideur du titre lors du décideur du titre de la Bundesliga de la saison suivante. Quel type de maillot a sept trophées à son actif ?

À l’extérieur : 2021/22

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Notre prochaine entrée est également l’une des dernières entrées dans le placard à maillots du Bayern. Le kit extérieur de la saison en cours est vraiment quelque chose de spécial. Malgré le fait que ce ne soit pas vraiment dans la tradition du club, le Bayern a fière allure dans des couleurs sombres, qu’elles soient bleues ou noires. Cette année, adidas a tout mis en œuvre et a créé un magnifique maillot noir et or pour le Bayern Munich, et c’est tout simplement magnifique.

Une série de points lumineux crée subtilement les emblématiques losanges du drapeau bavarois sur le devant de la chemise, et tous les autres points forts, les logos, les rayures, tout est fait en or, en contraste frappant avec le fond noir de jais du maillot. Le seul inconvénient de la chemise est qu’elle ne comporte aucune étoile au-dessus du logo du club, mais cela ne l’empêche pas d’être néanmoins une chemise incroyablement attrayante.

Parce que c’est encore le début de la saison, ce maillot n’a pas encore eu la chance de vraiment briller. En fait, il n’a été porté qu’une seule fois au moment de la rédaction, lors du match de Bundesliga contre le RB Leipzig. Cependant, il a toujours un souvenir très spécial.

Le maillot a fait ses débuts lors du dernier match de la saison 2020/21. Le match était justement les matchs d’adieu pour les légendes sortantes Javi Martínez, David Alaba et Jérôme Boateng, sans parler de l’entraîneur sextuple Hansi Flick et de l’entraîneur adjoint Hermann Gerland. Parlez de sortir avec style. Non seulement cela, mais c’était aussi le match dans lequel Robert Lewandowski a battu le record de buts de Gerd Müller à 40 ans, tout en ayant l’air bien dans un beau maillot.

Mention honorable : 2017/18

Photo de Sven Hoppe/alliance photo via .

Ce kit a été inspiré du kit 1998, bleu foncé avec une bande rouge autour de la taille. C’est un autre beau maillot, et il a été porté lors de la dernière saison de Jupp Heynckes avec le Bayern. Ce n’était pas la saison la plus mémorable, donc il n’y a pas grand-chose à dire sur le record du maillot, mais il a été porté dans le décideur du titre de Bundesliga.

Troisième : 2019/20

Photo de TF-Images/.

Maintenant, les troisièmes kits n’obtiennent pas le crédit qu’ils méritent. Ils sont rarement portés et embarquent souvent dans les coulisses des kits à domicile et à l’extérieur. C’est dommage, car ils ont certains des meilleurs designs. Prenez le troisième kit 19/20 par exemple. C’est un marine foncé, presque noir, avec des reflets orange fluo. Il a des détails très minimes, ce qui le rend encore plus élégant. Il est également très subtilement parsemé de petits diamants, qui rendent hommage aux racines bavaroises du club. Vous voyez, c’est ainsi que vous associez le moderne à la tradition. Le résultat est un morceau de tissu d’une beauté déconcertante qui devrait vraiment être reconnu plus qu’il ne l’est réellement.

Malheureusement, comme nous l’avons déjà dit, le troisième kit ne brille pas autant, et celui-ci ne fait pas exception. Au cours de la campagne 19/20 du Bayern, qui a remporté le triplé, le maillot n’a été porté que cinq fois, trois fois en Bundesliga et deux fois en Ligue des champions. Mais le Bayern n’a pas perdu un seul match en portant ce kit et n’a perdu des points qu’une seule fois. Vous voyez ce que vous fait une chemise à l’allure badass ?

Fait amusant : le maillot était également le dernier kit 19/20 à porter cette saison, car le maillot domicile 20/21 a fait ses débuts lors du match suivant. Encore une fois, parlez de sortir avec style.

Mention honorable : N/A

Nous pensons que cela mérite un morceau à part, il y a tout simplement trop de beaux troisièmes kits. Restez à l’écoute!

Alors voilà ! Quel kit domicile, extérieur ou troisième avez-vous préféré jusqu’à présent ? Faites le nous savoir dans les commentaires!