Talking Trikots: Les meilleurs maillots du Bayern Munich à porter pendant la saison des vacances

Noël n’est que dans une semaine, alors vous vous demanderez quel genre de vêtements vous pouvez porter pendant la période des fêtes. Si vous êtes un fan de football comme moi, n’ayez crainte, vous pouvez porter des maillots tout en restant dans l’esprit des Fêtes. Découvrons quel type de maillot les fans du Bayern Munich peuvent porter pour leurs fêtes de fin d’année…

#1. 2011/13 Accueil

Photo par Alex Grimm/Bongarts/.

Quand vous pensez à Noël, vous pensez probablement au rouge, à l’or et au vert. Eh bien, ce maillot reprend les deux anciennes couleurs et offre un look exceptionnel. Tout rouge, avec des rayures subtiles sur le devant et des bordures dorées pour démarrer, qui ne voudrait pas porter quelque chose comme ça ? Heck, c’est un bon look toute l’année, pas seulement pendant la saison des vacances. Il y a aussi de bons souvenirs qui lui sont associés : c’était la chemise portée lors de la légendaire saison des triplés 2012/13. C’est la chemise parfaite pour s’emmitoufler, se blottir dans un joli coin confortable et regarder les moments forts de cette année historique.

#2. 2021/22 Spécial Oktoberfest

Photo de CHRISTOF STACHE/. via .

Si vous étiez l’une des personnes assez chanceuses pour avoir l’un de ces mauvais garçons pendant la courte période où ils étaient en vente, alors félicitations, vous vous êtes procuré une superbe chemise. Elle a peut-être été faite pour les mois d’automne, mais c’est aussi une chemise de vacances parfaite. Avec son fond vert foncé et sa bordure dorée, c’est une chemise qui rappelle les guirlandes et les sapins verts. Les détails alpins ne font qu’améliorer les choses. Vous pouvez également pimenter les choses et peut-être l’associer à quelques lumières de Noël pour devenir un arbre de Noël humain. Oh, arbre de Noël, oh arbre de Noël, comme tes branches sont belles ?

#3. 2021/22 Accueil

Photo de Sebastian Widmann/.

Cette chemise utilise deux nuances de rouge différentes, ce qui lui donne un petit air de vacances. La couleur principale est bien sûr le rouge vif, mais elle va plus loin et la mélange également avec une couleur bordeaux. Les couleurs évoquent des images de verres de vin rouge près de la cheminée rugissante et dégagent simplement un aspect chaleureux dans l’ensemble, parfait pour les froides nuits d’hiver. Je sais que je déteste cette chemise depuis sa sortie, mais pour être honnête, elle commence à prendre de l’ampleur en moi. De plus, nous avons déjà vu à quel point il peut être beau dans la neige lorsqu’il a été porté contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions. Vous vous souvenez du coup de pied à vélo de Robert Lewandowski ?

#4. 2013/14 ou 2020/21 Accueil

Photo de Ian MacNicol/.

Maintenant, celui-ci est un peu un code de triche, car vous pouvez porter pratiquement n’importe quel maillot domicile du Bayern et l’appeler un maillot de vacances. Après tout, nos couleurs principales sont le rouge et le blanc. Le Père Noël serait fier. J’ai choisi les deux maillots qui ont le plus de sens pour les fans du Bayern du monde entier. Les maillots domicile 13/14 et 20/21 sont rouges vifs et ont des détails d’un blanc éclatant. Que vous souhaitiez associer cette palette de couleurs avec des diamants ou des rayures, c’est votre choix, mais quel que soit le cas, cela ne semblera certainement pas trop déplacé lors d’une fête de Noël. Plus important encore, les deux chemises ont chacune un triple à leur ceinture, ce dernier remportant même un sextuple.

Photo de Julian Finney / UEFA / Handout / Agence Anadolu via .

Quelles chemises porteriez-vous pendant la saison des vacances? Faites le nous savoir dans les commentaires!