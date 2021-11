Talking Trikots: Pourquoi le kit actuel du Bayern Munich à l’extérieur devrait être le kit à domicile pour le reste de la saison

Adidas a vraiment tout mis en œuvre pour le nouveau kit extérieur du Bayern Munich cette saison. Sorti en mai dernier, le kit marque la première fois que le Bayern a un kit extérieur noir depuis très longtemps, et il mérite toute l’attention qu’il suscite. Peut-être même plus qu’il n’en rapporte ? C’est une idée complètement aléatoire, mais ce beau kit mérite d’être le visage du Bayern Munich cette saison, et de remplacer le kit domicile plutôt que de rester le kit extérieur. Avant de crier des protestations au blasphème, écoutez-moi.

Raison 1. C’est tout simplement magnifique

Cela faisait longtemps que le Bayern n’avait pas eu un kit aussi beau que celui-ci. Noir de jais avec des garnitures et des reflets dorés, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec une telle combinaison de couleurs. Certaines personnes n’aiment pas les losanges bavarois sur le devant du maillot, mais c’est ce qui lui donne l’unicité qu’il mérite, c’est ce qui en fait un kit Bayern plutôt qu’un maillot générique qui pourrait être donné à n’importe quelle autre équipe. Le kit brille littéralement de toute sa splendeur chaque fois que l’équipe le porte sur le terrain, et il donne au Bayern un très bon aperçu de tous ceux qui peuvent regarder.

Le football moderne étant bien plus qu’un simple jeu dans lequel 22 hommes frappent un ballon et les Allemands gagnent toujours (tant qu’ils ne jouent pas contre la Corée), l’apparence est extrêmement importante. Le streetwear de football est en train de devenir une chose, et il est important que le maillot principal du club soit beau non seulement pour les fans du Bayern, mais aussi pour les fans légers en général. Les gens seront attirés par le Bayern à cause de ce maillot, et qui sait ? Ils pourraient rester pour le reste de la fête. Une belle chemise pourrait très bien être un bon outil de marketing, et plus elle a de chances de briller, mieux c’est.

Raison 2. Elle garantit des objectifs

Photo de Carlos Rodrigues/.

Fin octobre 2021, le Bayern avait disputé quatre matchs avec ce kit, une fois lors du dernier match de la saison dernière et trois fois lors de la nouvelle saison. Les résultats sont les suivants : une victoire 5-2 contre Augsbourg, une victoire 4-1 contre le RB Leipzig, une victoire 4-0 contre Benfica et une victoire 5-2 contre l’Union Berlin. Comme vous pouvez le voir, le Bayern a marqué 18 buts lors de ces quatre matchs, marquant au moins quatre buts à chaque match. Les quatre victoires étaient méritées et le résultat faisait rarement l’objet d’un doute.

Ce n’est pas non plus comme si les adversaires étaient des jeux d’enfant ; Leipzig et Union sont deux équipes qui peuvent être plus qu’une poignée pour n’importe quel adversaire de la Bundesliga, tandis que Benfica est l’une des meilleures équipes que le Portugal a à offrir. Même Augsbourg a donné du fil à retordre au Bayern ces dernières années. Le fait est que ce maillot offre pas mal de buts et a laissé le sourire à tous les fans du Bayern après le coup de sifflet final. Ne serait-ce pas merveilleux si c’était le cas dans autant de jeux que possible ?

Raison 3. Il a déjà une mémoire très spéciale au sein

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Ce kit n’a peut-être que quatre matchs, mais il occupe déjà une place particulière dans le cœur de nombreux fans du Bayern. Vous vous souvenez du dernier match de la saison dernière, lorsque le kit a fait ses débuts ? C’était l’adieu de Jérôme Boateng, Javi Martínez et David Alaba, sans oublier l’entraîneur sextuple Hansi Flick et l’entraîneur adjoint Hermann Gerland. C’est également le match dans lequel Robert Lewandowski a battu le record de 40 ans de Gerd Müller pour le plus de buts en une seule saison de Bundesliga. Les buts de Lewandowski, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Kingsley Coman et un but contre son camp ont fait un après-midi splendide pour tout le FC Bayern. Pour couronner le tout, Manuel Neuer a même sauvé un penalty.

Il est courant qu’un maillot vainqueur du titre se poursuive la saison suivante et soit sous les projecteurs pendant une année entière, comme les kits triples de 2013 et 2020. Mais cette fois, parce que le maillot n’est porté qu’en sélection. jeux, il ne brille pas autant. En fin de compte, les fans du Bayern méritent de se faire beaucoup plus de souvenirs dans ce magnifique maillot.

Raison 4. Le kit maison est hideux

Photo de Lars Baron/.

Maintenant, je n’aurais même pas écrit cet article si ce n’était pour cette raison. Le kit domicile pour cette saison est une parodie absolue. Il avait l’air horrible à partir du moment où il a été divulgué, et sa sortie officielle n’a rien fait pour le rendre plus beau. Je veux dire, allez. Rayures en V bordeaux et rouge vif ? Cela ressemble à quelque chose qui appartient à une leçon d’anatomie, pas sur un terrain de football. C’est l’un des pires looks jamais vu sur un maillot de football, sans parler d’un maillot du Bayern. Cela faisait longtemps que le Bayern n’avait pas eu un si mauvais maillot domicile, et ce maillot est certainement le pire maillot domicile de la décennie. C’est dommage, étant donné que le Bayern a eu d’excellents kits à domicile au cours des dix dernières années.

Il se trouve également avoir le déshonneur d’être le kit qui a été porté lors de la pire défaite du club en 43 ans, le revers 5-0 contre le Borussia Mönchengladbach en DFB-Pokal. De mauvaises chemises égalent de mauvais résultats. De bonnes chemises égalent de bons résultats. Vous vous souvenez du premier triplé du club en 2012/13 ? Cette chemise rouge et or était quelque chose de spécial. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de cette année. Le maillot domicile est absolument hideux, et je ne dépenserai jamais un centime dessus à moins que le Bayern ne remporte la Ligue des champions cette saison.

Voilà donc les quatre raisons pour lesquelles le kit à l’extérieur actuel devrait être promu au kit à domicile. Oui, ce n’est pas rouge, mais il y a eu quelques exemples de kits non rouges étant le kit maison dans les années 90, donc ce n’est pas trop éloigné de la tradition comme on peut le penser. Bien sûr, cela n’arrivera jamais, et le Bayern va être coincé avec ce terrible maillot à domicile pendant la majeure partie de la saison. On ne peut qu’espérer que le kit extérieur soit au moins porté dans autant de matchs que possible, et que d’autres bons souvenirs viendront avec.